PM Modi News : वैश्विक शांति के लिए भारत-अमेरिका मिलकर प्रयास करते रहेंगे : मोदी

भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की फोन पर बात, दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जताई सहमति

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के मुखिया के बीच गत दिवस फोन पर अहम वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया वहीं वैश्विक शांति के लिए भी मिलकर प्रयास करने पर बल दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। हमने अपने बाइलेटरल रिश्तों में हुई प्रोग्रेस को रिव्यू किया और रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर चर्चा की। भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति, स्टेबिलिटी और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर की बात

इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने माना कि दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच तेजी से मजबूत होते संबंध वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बातचीत का मुख्य फोकस रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहराई देना रहा। मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करते हुए द्विपक्षीय सहयोग में हो रही निरंतर मजबूती पर संतोष जताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार बढ़ाने के लिए गति बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही दोनों ने यह भी माना कि आने वाले समय में दोनों देशों को नई तकनीकों, रक्षा और सुरक्षा में आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।

वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को लेकर भी विचार साझा किए। बातचीत में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सहयोगात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने माना कि कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर मिलकर काम करने से प्रभावी समाधान निकल सकता है। मोदी और ट्रंप ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई।

व्यापार समझौते को लेकर मंथन जारी

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार वार्ता जारी है लेकिन किसी भी अंतिम नतीजे पर यह वार्ता नहीं पहुंच पा रही। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में अहम वार्ता हुई। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच यहां शुरू हुई दो दिवसीय वार्ता के बीच अमेरिका को प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत से अब तक के ‘सर्वश्रेष्ठ’ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

