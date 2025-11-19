Business News Hindi : भारत और अमेरिका दो अच्छे व्यापारिक साझेदार : पीयूष गोयल

कहा, दोनों आपस में व्यापार और वाणिज्य विस्तार के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव तेजी से कम हो रहा है और दोनों जल्द ही मिलकर आपसी व्यापारिक रिश्तों की एक नई इबादत लिखने जा रहे हैं। यह शब्द भारत के उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गत दिवस 22वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि बाकी दुनिया की तरह अमेरिका भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता साझा करता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता है। हम दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिकी साझेदारी की कहानी को दो विश्वसनीय साझेदारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो न केवल दोनों देशों की, बल्कि पूरे विश्व की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने कुछ दिन पहले ही एक बड़े एलपीजी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हम हर साल लंबी अवधि के लिए 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात किया जाएगा।

वर्तमान समय दोनों देशों के लिए अहम

उद्योग मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश और ओद्यौगिक मांग के कारण वर्तमान समय दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि संबंधों में कोई दरार है। यह दोनों देशों, अमेरिका और भारत, के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बना हुआ है। हमने अभी-अभी अमेरिका के युद्ध विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हम किसानों और लघु उद्योगों की अनदेखी नहीं होने देंगे

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि परिवार में भी कभी-कभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। बातचीत एक प्रक्रिया है और एक राष्ट्र के रूप में भारत को अपने हितों, अपने हितधारकों, व्यवसायों के हितों की रक्षा करनी है और इसे अपनी संवेदनशीलताओं, किसानों, मछुआरों और लघु उद्योगों के साथ संतुलित करना है। जब हम सही संतुलन बना लेंगे, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हमें इस मामले में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन दोस्ती बहुत स्थायी है और साझेदारी लगातार बढ़ रही है। हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ पर खड़े हैं।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : सेंसेक्स 513.45 व निफ्टी 142.60 अंक उछला