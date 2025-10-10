Amir Khan Muttaqi India Visit, (आज समाज), नई दिल्ली/काबुल: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के छह दिवसीय दौरे पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी इस यात्रा से भारत और तालिबान सरकार के रिश्तों में एक नया आयाम जुड़ने की उम्मीद है। इसे भारत-अफगान के संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है।

शासन को मान्यता नहीं दी, फिर भी भारत पहुंचे हैं मंत्री

बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान तालिबान शासन को अभी तक मान्यता नहीं दी है और इसके बावजूद मुत्ताकी भारत पहुंचे हैं, इसलिए उनका यह दौरा बेहद खास समझा जा रहा है। चीन-पाकिस्तान के साथ अमेरिका की भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर निगाहें हैं। इसका कारण यह है कि भारत-अफगानिस्तान के बेहतर रिश्ते अफगानिस्तान में अमेरिका व चीन के हितों को प्रभावित कर सकते हैं।

डोभाल और जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान में भारत के निवेश द्विपक्षीय संबंध व वीजा नियमों में आसानी आदि अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि वह मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय रिश्तों व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा को लेकर उत्सुक हैं।

