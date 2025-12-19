India Vs South Africa 5th T20: भारत टी-20 सीरीज जीतने से 2 विकेट दूर

232 रन चेज कर रहे साउथ अफ्रीका ने 8वां विकेट गंवाया

India Vs South Africa 5th T20, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत ने टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रन का टारगेट दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी क्रीज पर हैं। मार्को यानसन (14 रन) को जसप्रीत बुमराह ने विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने क्विंटन डी कॉक (65 रन) का भी विकेट लिया।

वरुण चक्रवर्ती ने जॉर्ज लिंडे (16 रन), डोनोवन फरेरा (शून्य), ऐडन मार्करम (6 रन) और रीजा हेंड्रिक्स (13 रन) के विकेट लिए। डेविड मिलर (18 रन) को अर्शदीप सिंह ने डेवाल्ड ब्रेविस (31 रन) को हार्दिक पंड्या ने पवेलियन भेजा। वहीं पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 115 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने चौथे विकेट के लिए 44 बॉल पर 104 रन की साझेदारी की। दोनों ने अर्धशतक लगाए।

पंड्या ने 16 बॉल पर फिफ्टी लगाई

इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने 42 बॉल पर 73 रन बनाए, जबकि हार्दिक पंड्या ने 25 बॉल पर 63 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने 37 और अभिषेक शर्मा ने 34 रन की पारियां खेलीं। कप्तान सूर्यकुमार यादव फिर फ्लॉप हो गए, वे 5 रन ही बना सके। पंड्या ने 16 बॉल पर फिफ्टी पूरी की। यह भारत की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है। टीम इंडिया की ओर से सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड युवराज सिंह (12 बॉल) के नाम है।