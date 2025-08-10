Inder Kumar Comeback Movie: 3 साल तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था ये एक्टर, सलमान खान की इस फिल्म से की वापसी

Inder Kumar Comeback Movie (आज समाज), नई दिल्ली: आज हम उस एक्टर की बात करने जा रहे हैं जो एक खौफनाक हादसे के बाद तीन साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन फिर सलमान खान की फिल्म से ऐसा कमबैक किया कि सब दंग रह गए। जी हां-साल 2002 में जब मसीहा फिल्म की शूटिंग चल रही थी,

तब एक्टर इंदर कुमार अपने करियर की ऊंचाई पर थे।फिल्म में एक हाई-ऑक्टेन हेलिकॉप्टर स्टंट के दौरान इंदर अचानक जमीन पर गिर पड़े। वो नज़ारा मानो किसी टूटे हुए सपने जैसा था। गिरते वक्त जो झटका लगा, वो सिर्फ उनके शरीर को नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी को झकझोर गया।

तीन साल तक पड़े रहे बिस्तर पर

इस हादसे में उनकी कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब चलना-फिरना मुश्किल है। इंदर कुमार तीन साल तक पूरी तरह से बिस्तर पर रहे। न शूटिंग, न ऑफर्स, न लाइमलाइट… सब कुछ जैसे रुक गया था। 90 के दशक में एक के बाद एक हिट फिल्में देने वाले इंदर कुमार के लिए यह फेज सबसे मुश्किल रहा।

वो ‘कहीं प्यार ना हो जाए’, ‘कुंवारा’, ‘तुमको ना भूल पाएंगे’ जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। लेकिन हादसे के बाद ना सिर्फ फिल्में छूटीं, बल्कि इंडस्ट्री ने भी जैसे उन्हें भुला दिया।

किस्मत ने फिर दिया एक मौका

हिम्मत नहीं हारी इंदर ने। साल 2005 में उन्होंने बंगाली फिल्म अग्निपथ से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। मगर किस्मत ने फिर एक मौका दिया — और वो मौका लेकर आए खुद सलमान खान। साल 2009 में आई सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म वांटेड में इंदर कुमार ने अहम भूमिका निभाई। ये फिल्म हिट हुई और इसी के साथ इंदर कुमार का दमदार कमबैक भी दर्ज हो गया। सलमान ने ना सिर्फ एक्टर को मौका दिया, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटाया।

44 साल की उम्र में हार्ट अटैक

अफसोस की बात ये रही कि इंदर की जिंदगी में ये वापसी बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकी। साल 2017 में महज 44 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके जाने से बॉलीवुड ने एक मेहनती, जुझारू और दिल से अभिनय करने वाला कलाकार खो दिया।