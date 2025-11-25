Independent Youth Front : इंडिपेंडेंट यूथ फ्रंट ने वीसी को सौंपा ज्ञापन

वीसी को ज्ञापन सौंपते हुए छात्र।
  • विश्वविद्यालय में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

Jind News , आज समाज , जींद। छात्र संगठन इंडिपेंडेंट यूथ फ्रंट के संस्थापक अमित आदिवाल के नेतृत्व में छात्रों ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कुलपति से मुलाकात की। छात्रों ने विश्वविद्यालय में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा।

संगठन ने ज्ञापन में कहा कि विश्वविद्यालय की दोनों बिल्डिंग के बीच स्थित पार्क प्रतिमा स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। यह क्षेत्र विश्वविद्यालय का मुख्य केंद्र है। ईकाई उपाध्यक्ष पलक शर्मा ने कहा कि दोनों इमारतों के मध्य स्थित यह पार्क विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थल है।

युवाओं को राष्ट्रप्रेम तथा त्याग का मिलेगा संदेश 

यहां प्रतिमा लगने से यह स्थान छात्रों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। इस स्थान पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगने से परिसर में प्रेरणादायक माहौल बनेगा और युवाओं को राष्ट्रप्रेम तथा त्याग का संदेश मिलेगा। इस मौके पर सचिव साहिल ठाकुर, महासचिव राहुल चौहान, हिमेशी, दीपांशु,  जतिन, गौरव उपस्थित रहे। संगठन ने कुलपति से इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया।

