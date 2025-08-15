Independence Day 2025: देशभक्ति की भावना के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

Independence Day 2025, (आज समाज), चंडीगढ़: गुरु नानक खालसा सीनियर सेकैंडरी स्कूल, सैक्टर 30-बी, चंडीगढ़ ने 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। समारोह का उद्घाटन अध्यक्ष चरणजीत सिंह, प्रबंधक अमृतपाल सिंह जुल्का, सहायक प्रबंधक दमनदीप सिंह, शिक्षाविद् डॉ. जे.एस. दरगन, प्रधानाचार्या श्रीमती रमनजीत कौर और स्कूल प्रबंधन एवं गुरुद्वारा प्रबंधन सैक्टर -19 डी, चंडीगढ़ के अन्य सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

छात्रों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

समारोह की शुरुआत अध्यक्ष चरणजीत सिंह द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। (Guru Nanak Khalsa Senior Secondary School) इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिसने सभी उपस्थित लोगों में गर्व की भावना भर दी। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें देशभक्ति गीत और नृत्य शामिल थे, जिन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला।

छात्रों से देश की प्रगति में योगदान देने की अपील

समारोह को संबोधित करते हुए, प्रबंधक, शिक्षाविद् और प्रधानाचार्या ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर बल दिया और छात्रों से देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की। उनके प्रेरक शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया। श्रीमती इंद्रजीत कौर (उप-प्रधानाचार्या) ने मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों, अतिथियों, सभी अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा

विद्यालय के अन्य सदस्यों का धन्यवाद किया किया। प्रबंधन, कर्मचारियों, छात्रों और अतिथियों ने पूरे मनोयोग से भाग लिया और इस आयोजन को भव्य और सफल बनाया। समारोह का समापन सभी छात्रों को जलपान वितरण के साथ हुआ।