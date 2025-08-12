Independence Day 2025 : अगर आप भी 15 अगस्त को लाल किले पर जाने की योजना बना रहे है तो जाने ये 5 महत्वपूर्ण बातें

Independence Day 2025(आज समाज) : 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हज़ारों लोग लाल किले पर इकट्ठा होते हैं। इस खास मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है और कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है।

भीड़, ट्रैफ़िक और सुरक्षा जाँच के बीच अगर आप कोई गलती करते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि 15 अगस्त को लाल किला जाने से पहले आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका दिन बिना किसी परेशानी के यादगार बन सके।

अपना पहचान पत्र साथ रखें

लाल किले में प्रवेश करने के लिए आपके पास एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) होना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा जाँच के समय आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अपने साथ रखना न भूलें।

कुछ चीज़ें ले जाना सख्त मना

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाल किले पर कुछ चीज़ें ले जाना सख्त मना है। इन चीज़ों में नुकीली चीज़ें, पटाखे, माचिस, लाइटर, ड्रोन और सेल्फी स्टिक शामिल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ अपने साथ ले जाते हैं, तो सुरक्षाकर्मी उसे तुरंत ज़ब्त कर सकते हैं और कई मामलों में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें ही अपने साथ ले जाएँ।

समय पर पहुँचें

15 अगस्त का कार्यक्रम सुबह जल्दी शुरू होता है। इसलिए कोशिश करें कि घर से जल्दी निकलें, क्योंकि अगर आप देर से निकलेंगे, तो आपको अंदर जाने में परेशानी हो सकती है। ट्रैफ़िक और सुरक्षा जाँच में भी काफ़ी समय लग सकता है। समय पर पहुँचकर ही आप इस शानदार कार्यक्रम का पूरा आनंद ले पाएँगे।

रूट और पार्किंग की जानकारी ज़रूर ले

अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रूट और पार्किंग की जानकारी ज़रूर ले लें। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में कई सड़कें बंद रहती हैं और पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

शटल बस सेवा भी उपलब्ध

लाल किला देखने आने वाले सभी मेहमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुबह 9:00 बजे तक अपनी सीटों पर बैठ जाएँ। आपको कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए थोड़ी दूरी के लिए शटल बस सेवा भी उपलब्ध हो सकती है। टिकट या पास की शर्तों का सख्ती से पालन करें।

यह भी पढ़े : Round-Trip Train Tickets : ट्रेन टिकटों पर 20% की छूट , जाने किन यात्रियों को मिलेगा लाभ