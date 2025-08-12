Independence Day 2025 : स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्यता को लेकर डीसी ने लिया तैयारियों का जायजा

Independence Day 2025 (आज समाज) जींद। स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम व गरिमा पूर्ण रूप से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा व पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। समारोह के लिए अंतिम पूर्वाभ्यास 13 अगस्त को प्रात: नौ बजे पुलिस लाइन मैदान में होगा।

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां समय रहते पूरी करें। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी के अनुरूप हमें इसे मनाना है। समारोह में पुलिस विभाग के साथ-साथ विभिन्न स्कूलों की टुकडिय़ों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति व विभिन्न लोक संस्कृतियों को परिभाषित करती हुई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी होगी।

इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी तथा विभिन्न स्कूलों के बच्चों की प्लाटूनों ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर एडीसी विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह, जींद एसडीएम सत्यवान सिंह मान, नगराधीश मोनिका रानी, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा आदि मौजूद रहे।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा

जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भव्य और मनमोहक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यालयों में अनेक देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी कला, प्रतिभा और देशप्रेम का प्रदर्शन किया। तिरंगा यात्रा रचनात्मक प्रतियोगिताएं और पेंटिंग प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने तिरंगे, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की झलक को अपने रंगों से जीवंत कर दिया।

पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और एकता का संदेश फैलाया

तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चों ने जोशपूर्ण देशभक्ति के नारे लगा कर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और एकता का संदेश फैलाया। वहीं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व समझाया और बताया कि तिरंगा केवल एक ध्वज नही बल्कि भारत की आत्मा, गौरव और अखंडता का प्रतीक है। बच्चों और शिक्षकों ने नागरिकों से अपील की कि वे हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ कर अपने घरों, गलियों और मोहल्लों में तिरंगा सम्मानपूर्वक फहराएं।

यह अभियान न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का प्रतीक है बल्कि देश की एकताए अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का दर्पण भी है। उपायुक्त ने जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे देशभक्ति की इस भावना को जन-जन तक पहुंचाएं और एकजुट होकर राष्ट्र को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें।

