IND Vs SA 1st T-20 : पहला टी20 कटक में आज, थोड़ी देर में होगा टॉस

IND Vs SA 1st T-20 | आज समाज नेटवर्क । कटक । भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में खेला जाएगा। यह मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से यह मैच शुरू होगा। डब्ल्यूटीसी चैंपियन साउथ अफ्रीका ऐडन मार्करम की कप्तानी में भारत को चुनौती देने उसके घर पहुंची है। कटक के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है।

यहां खेले गए पिछले दोनों मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं साउथ अफ्रीका विश्व कप फाइनल की हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी। पहले मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से वापिसी कर रह हैं। उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया गया था। वहीं हार्दिक पांड्या भी टीम में वापिसी के लिए तैयार हैं।

दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग-XI

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह।

साउथ अफ्रीका- ऐडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्त्या और क्वेना मफाका।

