IND vs PAK Playing XI: एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान की जंग! टीम इंडिया की ओल्ड ट्रिक से उड़ेंगे पाकिस्तान के परखच्चे

Mohit Saini
IND vs PAK Playing XI, आज समाज, नई दिल्ली: इंतज़ार लगभग खत्म! बस कुछ ही घंटों में, दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक एशिया कप 2025 के सबसे रोमांचक मुकाबले – भारत बनाम पाकिस्तान – का दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार) सीधा प्रसारण देखेंगे। इस महामुकाबले के टिकट पहले ही बिक चुके हैं, और दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चा चरम पर है।

पुराने लेकिन सिद्ध फॉर्मूले को वापस लाने की उम्मीद

भारत के लिए, कप्तान सूर्यकुमार यादव से एक पुराने लेकिन सिद्ध फॉर्मूले को वापस लाने की उम्मीद है। एक ऐसी रणनीति जिसने रोहित शर्मा के दौर में कमाल कर दिया था। बड़े टूर्नामेंटों के दौरान प्लेइंग इलेवन में “कोई बड़ा बदलाव नहीं” करने के इस दृष्टिकोण ने हमेशा भारत को स्थिरता और संतुलन दिया है।

2023 विश्व कप से लेकर 2024 टी20 विश्व कप और यहाँ तक कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक, भारत ने अपनी मुख्य ग्यारह में शायद ही कोई बदलाव किया हो।

इसका मतलब है कि 10 सितंबर को यूएई को हराने वाली वही टीम अब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। बस एक ही सवाल है – संजू सैमसन कहाँ बल्लेबाजी करेंगे? मैच की स्थिति के आधार पर वह तीसरे या पाँचवें नंबर पर उतर सकते हैं।

दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने पहले मैच में ओमान को हराने के बावजूद दबाव में है। उनकी बल्लेबाजी कमजोर दिख रही है, केवल मोहम्मद हारिस ही चमक सके। कप्तान सलमान अली आगा ने खुद सुधार की जरूरत स्वीकार की है। इस मुकाबले के लिए, पाकिस्तान विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में हारिस रऊफ या सलमान मिर्जा को उतार सकता है, और हसन नवाज या फहीम अशरफ को बाहर कर सकता है।

भारत बनाम पाकिस्तान आमने-सामने (टी20)

मैच: 13

भारत जीता: 9

पाकिस्तान जीता: 3

बराबरी: 1 (डरबन, 2007 – भारत बॉल-आउट से जीता)

एशिया कप (टी20)

मैच: 3

भारत जीता: 2

पाकिस्तान जीता: 1

दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में

मैच: 3

पाकिस्तान जीता: 2

भारत जीता: 1

आज रात, बुमराह, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की आक्रामक बल्लेबाजी और भारत की शानदार बल्लेबाजी के साथ, पाकिस्तान का कमज़ोर मध्यक्रम बुरी तरह से बेनकाब हो सकता है।

