IND vs PAK Match Update : पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने पावरप्ले में गवाएं दो विकेट

IND vs PAK Match Update(आज समाज) : भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हार्दिक पंड्या ने पहले ओवर की पहली गेंद वाइड फेंकी। अगली गेंद पर उन्होंने सईम अयूब का विकेट हासिल कर लिया।

उन्हें हार्दिक पांड्या ने पवेलियन भेजा। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस (3) को कैच आउट करवाया। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में यूएई को एकतरफा मुकाबले में धोया था, जबकि पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल की।

पांच ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 34/2 है। साहिबजादा फरहान और फखर जमान क्रीज पर हैं।टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। दोनों ने एक-दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई। इंटरनेशनल मैचों में टॉस के बाद दोनों कप्तानों के हाथ मिलाने की परंपरा रही है।