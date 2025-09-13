IND vs PAK Match: भारत से भिड़ने से पहले ही बेनकाब हुई पाकिस्तानी टीम, ओमान के सामने किया निराश

IND vs PAK Match, आज समाज, नई दिल्ली: 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी खेमे में अभी से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ओमान के खिलाफ अभ्यास मैच में, पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई, जिससे इस धमाकेदार मुकाबले से पहले बड़ी चिंताएँ पैदा हो गईं।

पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान 20 ओवरों में केवल 160 रन ही बना पाया – एक ऐसा स्कोर जो एक समय आशाजनक लग रहा था, लेकिन अंतिम ओवरों में थम गया। ऐसी स्थिति में जहाँ 180+ का स्कोर हासिल किया जा सकता था, उनके बल्लेबाज़ तेज़ी से रन बनाने में नाकाम रहे, जिससे उनके स्ट्राइक रेट और फिनिशिंग क्षमता पर नए सवाल उठने लगे।

सिर्फ़ मोहम्मद हैरिस ही चमके

दुबई में, पाकिस्तान के लिए एकमात्र राहत मोहम्मद हैरिस ही रहे, जिन्होंने 43 गेंदों पर 66 रनों की जुझारू पारी खेली। कोई भी अन्य बल्लेबाज़ 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया।

बड़े शॉट लगाने की कोशिशों के बावजूद, पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम ओमान की गेंदबाज़ी के सामने बेबस नज़र आया—यह चिंताजनक संकेत है क्योंकि भारत के जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे घातक गेंदबाज़ों का सामना अब करना होगा।

हैरिस ने अपने साथियों का बचाव किया

आलोचनाओं का सीधा सामना करते हुए, हारिस ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम का बचाव किया। उन्होंने कहा, “हमारा रिकॉर्ड देखिए। ढाका में, जहाँ कोई भी टीम 180 रन नहीं बना पाई थी, हमने ऐसा किया।

हमने वेस्टइंडीज़ में भी 180 रन बनाए और शारजाह में 200 का आंकड़ा छुआ—ऐसा कुछ जो पाकिस्तान ने यूएई में पहले कभी नहीं किया था। इसलिए हमारा दृष्टिकोण वही है, और हमारे कोच और कप्तान दोनों को हम पर पूरा भरोसा है।”

भारत के खिलाफ बड़ी परीक्षा

हारिस के शब्दों के बावजूद, पाकिस्तान की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उच्च-गुणवत्ता वाले भारतीय गेंदबाजी क्रम के खिलाफ, अंतिम क्षणों में तेज़ी से रन बनाने और स्ट्राइक रेट बनाए रखने की उनकी क्षमता तय करेगी कि वे एक दमदार स्कोर बना पाते हैं या फिर दबाव में बिखर जाते हैं।