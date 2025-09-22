IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत का ‘वन-मैन आर्मी’ अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां 

IND vs PAK Asia Cup 2025, आज समाज, नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित सुपर-4 मुकाबला सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। यह एक पूरी तरह से नाटकीय तमाशा था। तीखी बहस और स्लेजिंग से लेकर बाउंड्री तोड़ने वाली बल्लेबाज़ी और वायरल पलों तक, इस मैच में वो सब कुछ था जिसकी प्रशंसक उम्मीद कर सकते थे।
अफरीदी ने पहली आग भड़काई
भारत की पारी की पहली गेंद से ही तनाव शुरू हो गया। अभिषेक शर्मा द्वारा शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर छक्का लगाने के बाद, पाकिस्तानी गेंदबाज़ निराश दिखाई दिए। अफरीदी ने शर्मा का सामना किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अफरीदी ने कथित तौर पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया।
तीसरे ओवर में, शुभमन गिल ने शर्मा का साथ देते हुए अफरीदी की गेंदों पर लगातार चौके जड़े। गिल ने जवाब में एक चुटीली लाइन कही: “चल बॉल डाल”, जिससे मैदान पर भारत की दृढ़ता का पता चलता है। गिल और शर्मा के बीच तब बहस जारी रही जब वे हारिस रऊफ से भिड़ गए, जिसके बाद मैदानी अंपायर गाजी सोहेल को बीच में आकर तनाव शांत करना पड़ा।
वीरेंद्र सहवाग की प्रतिक्रिया
कमेंट्री जगत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने इस असामान्य स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, “शायद यह पहली बार है जब गेंदबाज की बजाय कोई बल्लेबाज स्लेजिंग कर रहा है। यह नया भारत है।” वास्तव में, शर्मा और गिल दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी की जिसने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ दिया।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की विवादास्पद हरकतें
ABHISHEK x GILL x TILAK x HARDIK.
– Abhishek Sharma, Shubman Gill, Tilak Verma incredible with bat against Pakistan bowlers Shaheen Afridi & Haris Rauf in Asia Cup.! (Sony Sports).
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने लिए चीज़ें आसान नहीं कीं। साहिबज़ादा फ़रहान ने बंदूक लहराकर जश्न मनाया, जबकि हारिस रऊफ़ ने विमान दुर्घटना की नकल की—ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तानी सेना के पिछले दावे का मज़ाक उड़ाते हुए। प्रशंसकों ने तुरंत उन्हें ट्रोल कर दिया, जिससे यह पल एक और वायरल घटना में बदल गया।
प्रशंसकों ने “कोहली-कोहली” का जयकारा लगाया
इस अफरा-तफरी के बीच, स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने रऊफ़ के लिए “कोहली-कोहली” के नारे लगाकर जोश बढ़ा दिया। गेंदबाज़ के पास नारों को नज़रअंदाज़ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि प्रशंसकों ने सुनिश्चित किया कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह भारत का जोश हावी रहे।
भारत ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 171/5 का स्कोर बनाया, जिसमें साहिबज़ादा फ़रहान ने 58 रन बनाए। फ़ख़र ज़मान और फ़रहान के शुरुआती योगदान ने मैदान तैयार किया, जबकि शिवम दुबे (2 विकेट), कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या (1-1 विकेट) ने भारत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा।
हालांकि, भारतीय बल्लेबाज़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अभिषेक शर्मा (39 गेंदों में 74 रन) और शुभमन गिल (47 रन) ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। सूर्यकुमार यादव बड़े शॉट लगाने की कोशिश में सस्ते में आउट हो गए, लेकिन शर्मा के शानदार प्रदर्शन, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे, और तिलक वर्मा के नाबाद 30 रनों की बदौलत भारत ने 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की।
