Income Tax Return Update : आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे करे ट्रैक और रिफंड में देरी के क्या कारण , आइये जाने

Income Tax Return Update (आज समाज) : क्या आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और अब अपने आईटीआर रिफंड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आप अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की है। आइए जानते हैं कि आप आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं और रिफंड में देरी के क्या कारण हैं।

आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें

अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस जानने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं। यह तरीका बहुत आसान है और आप इसे घर बैठे खुद भी कर सकते हैं:

सबसे पहले आपको आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अब, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद, ‘ई-फाइल’ विकल्प पर जाएँ और फिर ‘आयकर रिटर्न’ चुनें।

अब, ‘फाइल किए गए रिटर्न देखें’ विकल्प पर क्लिक करें।

यहाँ आप आसानी से अपने ITR और रिफंड का स्टेटस चेक कर पाएँगे।

रिफंड में देरी के कई कारण

अगर आपका ITR रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अक्सर लोग इन छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से रिफंड अटक जाता है। सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, क्योंकि अब यह अनिवार्य है।

इसके अलावा, अगर आपने ITR भरते समय बैंक खाते की गलत जानकारी दी है, तो आपका रिफंड नहीं आएगा। एक और ज़रूरी बात यह है कि आपके पैन कार्ड और बैंक खाते में दिया गया नाम एक ही होना चाहिए, वरना रिफंड प्रोसेस नहीं होगा।

पैन और आधार का लिंक का होना जरुरी

अगर आपके रिफंड में देरी का कारण पैन और आधार लिंक न होना है, तो आप इसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करके आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ।

होमपेज पर आपको ‘लिंक आधार’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें।

अपना मोबाइल नंबर डालें, जो दोनों दस्तावेज़ों में पंजीकृत है।

आगे बढ़ने के लिए ‘मैं UIDAI के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूँ’ पर क्लिक करें।

अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें और सबमिट करें।

यदि सभी जानकारी सही है, तो आपकी स्क्रीन पर ‘पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है’ संदेश दिखाई देगा।

यह भी पढ़े : Solar Panel System on Railway Track : रेलवे ट्रैक के बीच स्थापित किया गया भारत का पहला सोलर पैनल सिस्टम