Karva Chauth Puja Samagri: करवा चौथ की पूजा में शामिल करें ये चीजें

Karva Chauth Puja Samagri, (आज समाज), नई दिल्ली: वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 10 अक्टूबर यानी की आज रखा जाएगा। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है।

करवा चौथ व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की पूजा में विशेष चीजों को शामिल न करने से व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि करवा चौथ की पूजा में किन चीजों को शामिल करना चाहिए।

करवा चौथ पूजा सामग्री

अक्षत, गंगाजल, दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, शहद, धूप, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, कपूर, गेहूं, शक्कर, हल्दी, लकड़ी की चौकी, दीपक, रुई, चलनी, आठ पूरियों की अठावरी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी चुनरी, चूड़ी और बिछुआ आदि।

दाम्पत्य जीवन रहेगा खुशहाल

करवा चौथ के दिन माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान माता पार्वती को सोलह शृंगार की चीजें अर्पित करें। जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन सुख-शांति बनी रहती है।

करें इन मंत्रों का जप

श्रीगणेश का मंत्र

ॐ गणेशाय नम:

शिव का मंत्र

ॐ नम: शिवाय

पार्वती जी का मंत्र

ॐ शिवायै नम:

