Strict Security Arrangements in Ambala : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अंबाला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, चप्पे-चप्पे पर पुलिस रहेगी मुस्तैद, पुलिस अधीक्षक अंबाला

Sandeep Singh
In view of Independence Day, strict security arrangements have been made in Ambala, police will be on alert at every corner, Superintendent of Police Ambala

(Ambala News) आज समाज नेटवर्क,अंबाला। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिला अंबाला में पुलिस ने गश्त और मुस्तैदी बढ़ा दी है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जगह-जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, सराय भवनों में थाना स्तर पर टीमों को गठित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बाजारों रेलवे स्टेशनों बस अड्डा पर जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में आने-जाने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल के अलावा ट्रेनों के अंदर आरपीएफ व जीआरपी द्वारा जांच की जा रही है।

भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र,चौ़क, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है । उन्होंने बताया कि पूरे जिले में पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है सुरक्षा के व्यापक प्रबंध है। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, निरीक्षक सी0आई0ए0, निरीक्षक, ए0एन0सी0 सैल, प्रबन्धक थाना इन्चार्ज पुलिस चौकी को उचित दिशानिर्देश दिए गए है तथा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है l

नागरिक कानून एवम व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को पूर्ण सहयोग दें

सभी पीसीआर राइडर को निर्देश दिए गए हैं कि जिला अम्बाला में कानून एवम व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, सभी होटल, रेस्टोरेंट, पैलेस, क्लब, पार्क इत्यादि के आस-पास ज्यादा से ज्यादा चैकिंग व गश्त करें। पुलिस द्वारा असमाजिक तत्वों व अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नागरिक कानून एवम व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को पूर्ण सहयोग दें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, लावारिस वस्तु, संदिग्ध/अपराधिक किस्म के व्यक्तियों की सूचना तुरन्त पुलिस को दें। उन्होनें कहा किसी भी आपातकाल स्थिति में तुरन्त डाॅयल-112 पर या नजदीक पुलिस थाना में सूचना दें। अम्बाला पुलिस आपकी सेवा, सुरक्षा व सहयोग हेतू सदैव तत्पर है।

