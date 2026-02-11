Tu Ya Main OTT Release Date: वैलेंटाइन से पहले सिनेमाघर, अप्रैल में OTT! ‘तू या मैं’ की रिलीज डिटेल्स आई सामने

Tu Ya Main OTT Release Date: आने वाली सर्वाइवल थ्रिलर ‘तू या मैं’ 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जो वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले है।

बड़े पर्दे पर रिलीज़ से पहले ही, मेकर्स ने फिल्म की OTT रिलीज़ डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। बिजोय नांबियार द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म 10 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी। इस फिल्म में आदर्श गौरव और शनाया कपूर लीड रोल में हैं।

फिल्म 56 दिनों के बाद OTT पर आएगी

OTT Play के अनुसार, मेकर्स ने फिल्म के लिए आठ हफ़्ते का थिएट्रिकल विंडो तय किया है। इसका मतलब है कि दर्शक OTT पर प्रीमियर होने से पहले 56 दिनों तक सिनेमाघरों में तू या मैं देख पाएंगे। डिजिटल रिलीज़ अप्रैल के दूसरे शुक्रवार को तय है।

जब मकसद सर्वाइवल बन जाता है

तू या मैं की टैगलाइन है, “कुछ कोलैबोरेशन ज़िंदगी भर चलते हैं; कुछ आपकी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं।” कहानी मिस वैनिटी और ए के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इन्फ्लुएंसर हैं और एक वीडियो शूट करने के लिए साथ आते हैं।

हालांकि, जब वे एक अजीब और खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं तो चीजें एक चौंकाने वाला मोड़ लेती हैं। एक मगरमच्छ उन्हें फंसा लेता है, और अचानक, ज़िंदगी में उनका एकमात्र मकसद ज़िंदा रहना बन जाता है।

स्टार कास्ट और क्रू

यह फिल्म अभिषेक बनर्जी ने लिखी है और इसमें आदर्श गौरव और शनाया कपूर लीड रोल में हैं। इनके अलावा, फिल्म में मोना सिंह, पारुल गुलाटी और सिद्धार्थ सिबल भी अहम भूमिकाओं में हैं।

तू या मैं को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है और यह एक रोमांचक थ्रिलर अनुभव का वादा करती है। फिल्म का ट्रेलर 22 जनवरी को रिलीज़ हुआ था और दर्शकों से इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था।

