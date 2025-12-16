जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 शिकायतों पर हुई सुनवाई

4 शिकायतों का मौके पर किया गया समाधान,6 शिकायतें अगली बैठक के लिए रखी गई लंबित

प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से जनता को मिला भरोसा

उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने मंत्री का बुके देकर किया स्वागत

Panipat Grievance Meeting, (आज समाज), पानीपत : समाज न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार ने मंगलवार को जिला सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलेभर से आई शिकायतों पर विस्तार से सुनवाई करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर शिकायत पर निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री का स्वागत उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने बुके भेंट कर किया। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर जरूरतमंद को सुलभ तरीके से न्याय दिलाने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

लंबित शिकायत थी, जिसे दोबारा रखा गया

पहली शिकायत शिकायतकर्ता रणधीर वासी की थी यह पिछली बैठक से लंबित शिकायत थी, जिसे दोबारा रखा गया। यह मामला पुलिस विभाग से संबंधित था। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए और शिकायत को लंबित रखा। दूसरी शिकायत में शिकायतकर्ता पवन ने सडक़ निर्माण से संबंधित अपनी शिकायत मंत्री के समक्ष रखी। यह भी पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी।

सडक़ एवं सीवर लाइन की समस्या

पवन ने बीपीएल प्लॉटों की सडक़ एवं सीवर लाइन की समस्या बताते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से मौके पर ही समस्या का समाधान करवाया। तीसरी शिकायत रविंद्र कुमार, सेक्टर-12 द्वारा रखी गई। शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार की यह शिकायत भी पिछली बैठक से लंबित थी और पुलिस विभाग से संबंधित थी। शिकायत में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग रखी गई थी। मंत्री ने सूझबूझ और गंभीरता से सुनवाई करते हुए इसका समाधान मौके पर किया।

मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ : धोखाधड़ी का आरोप

चौथी शिकायत प्रतीक माटा द्वारा दी गई। यह भी पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी। यह मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ था और इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस शिकायत का मौके पर समाधान किया। पांचवीं शिकायत शिकायतकर्ता सूबे सिंह की थी यह शिकायत सिंचाई विभाग से संबंधित थी और पिछली बैठक में भी उठाई गई थी।

उन्होंने खेती के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर समस्या रखी। मंत्री ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामले का समाधान कराया, ताकि किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो। छठी शिकायत शिकायतकर्ता मयंक मित्तल की थी। यह पिछली बैठक से लंबित शिकायत पुलिस विभाग से संबंधित थी। शिकायत में पैसों के लेनदेन को लेकर असंतोष जताया गया। मंत्री ने सभी पक्षों को सुनते हुए इसे अगली बैठक के लिए लंबित रखा।

गंदे पानी की निकासी का मामला

सातवीं शिकायत टीडीआई से संबंधित थी। यह एक नई शिकायत थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने टीडीआई क्षेत्र में एसटीपी न होने के कारण जल निकासी की समस्या, सोलर स्ट्रीट लाइट के अभाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे रखे। मंत्री ने सुनवाई के बाद इस शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा। आठवीं शिकायत जी.अल. कुकरेजा वासी अंसल सुशांत सिटी द्वारा रखी गई थी। शिकायतकर्ता जी.अल. कुकरेजा ने तालाब के गंदे पानी की निकासी का मामला उठाया। उन्होंने तालाब को बंद करने की मांग रखते हुए कहा कि तालाब में आने वाले मलमूत्र से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। मंत्री ने समस्या को गंभीरता से सुनते हुए इसे अगली बैठक के लिए लंबित रखा।

निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

नौवीं शिकायत में सुमन वासी सुभाष कॉलोनी फतेहपुर चौक ने स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध शिकायत रखी। उन्होंने बच्चेदानी के ऑपरेशन से संबंधित मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे वसूले गए। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और इसे अगली कार्रवाई के लिए लंबित रखा। दसवीं शिकायत में बबीता, तहसील गोहाना द्वारा रखी गई। यह नई शिकायत पुलिस विभाग से संबंधित थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। मंत्री ने सुनवाई के बाद इस शिकायत को अगली कार्रवाई के लिए लंबित रखा।

लंबित शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए

मंत्री कृष्ण कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। बैठक में जिला शहरी विधायक प्रमोद विज, बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एसडीएम मनदीप, एसडीएम नवदीप नैन (इसराना), एसडीएम अमित कुमार (समालखा) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें : India News Manch 2025: सचिन पायलट ने SIR मुद्दे पर सरकार को घेरा, बोले- विपक्षी दल होने के नाते पर हम तो सवाल उठाएंगे ही !!