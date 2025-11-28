Sirsa News: सिरसा में बेटे ने मां और उसके प्रेमी को गला दबाकर मौत के घाट उतारा

मां की लाश को गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा बेटा

Sirsa News, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा के सिरसा में एक बेटे द्वारा अपनी मां और उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रेमी देर रात युवक की मां को मिलने के लिए घर आया था। जहां पर दोनों को युवक ने पकड़ लिया और चुन्नी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया।

हत्या करने के युवक मां के शव को गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। महिला की पहचान गांव सिकंदरपुर निवासी अंगूरी देवी (55) और प्रेमी की पहचान लेखराज के रूप में हुई है। घटना गुरुवार रात करीब 2 बजे की है।

महिला के 15 साल से लेखराज के साथ थे अवैध संबंध, परिवार ने कई बार समझाया पर नहीं मानी अंगूरी

महिला की मां सुगरी ने कहा कि उनकी बेटी अंगूरी के पड़ोसी लेखराज के साथ पिछले 15 साल से अवैध संबंध थे। कई बार परिवार ने दोनों को समझाया और रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अंगूरी नहीं मानी। उनका बेटा राजकुमार अकसर कहता था कि अंगूरी को समझा लो, घर बर्बाद हो रहा है।

अंगूरी हमेशा कहती थी कि वह लेखराज के बिना नहीं रह सकती। परिवार के समझाने के बावजूद वह इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। सदर थाना के सब इंस्पेक्टर लेखराज का कहना है कि अभी टीम मौके पर जाकर जानकारी जुटा रही है।

