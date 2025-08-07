Rewari News: रेवाड़ी में बदमाशों ने सीआरपीएफ से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को उतारा मौत के घाट

छाती और गर्दन पर किए वार, शव बिस्तर पर फेंककर हुए फरार

Rewari News, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि रात करीब 2 बजे बदमाशों ने तेजधार हथियारों से वार कर सीआरपीएफ से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। बदमाश शव को बिस्तर पर फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना रेवाड़ी के गांव जैनाबाद की है। मृतक निहाल सिंह सात साल पहले मार्च 2018 में सीआरपीफ के एसआई पद से रिटायर हुए थे।

इसके बाद 2019 में इन्हें लकवा हो गया था। उसके बाद से वह कम बोलते थे। प्राप्त जानकारी अनुसार गांव निहाल सिंह जोकि सीआरपीएफ से एसआई रिटायर्ड है। बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि अपने घर पर सो रहा था। गुरुवार तड़के करीब 2 बजे बाइक पर 2 युवक आए। उन्होंने निहाल सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया। निहाल सिंह बाहर के कमरे में ही सोए हुए थे।

धक्का देकर घर में घुस गए बदमाश

जब निहाल सिंह ने दरवाजा खोला तो दोनों बदमाश उन्हें धक्का देकर घर में अंदर घुस आए। इसी के साथ उन्होंने पहले से हाथ में लिए तेजधार हथियारों से निहाल सिंह पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने निहाल की गर्दन और सीने पर कई वार किए।

पत्नी व बेटे आने पर फरार हो गए बदमाश

हमले के दौरान निहाल सिंह ने हल्ला मचाया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर निहाल सिंह की पत्नी व बेटा बाहर निकले तो दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। तब तक निहाल की मौत हो चुकी थी। एसआई की पत्नी ने पुलिस को बताया है कि हत्या करने आए बदमाशों ने चेहरे पर नकाब पहन रखे थे।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

बाहर अंधेरा होने के चलते उनकी बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। इधर, पुलिस भी गांव में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। हालांकि, अभी तक कोई ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसमें बदमाश दिख रहे हों।

बेहद शरीफ व्यक्ति थे निहाल सिंह

जानकारी के अनुसार, निहाल सिंह का बेटा अमित डहीना में बस स्टैंड के पास ही सर्विस स्टेशन चलाता है। गांव में चर्चा है कि उसके साथ ही किसी की रंजिश होगी, जिसके चलते निहाल सिंह पर हमला हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि निहाल बेहद शरीफ व्यक्ति थे। बदमाश बेटे को मारने आए होंगे और बेटे के चक्कर में ही पिता की हत्या हो गई।

