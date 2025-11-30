Panchkula News, (आज समाज), पंचकूला : प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर लूट और स्नैचिंग के मामलों इजाफा रहा है। प्रदेश के हर जिले में रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। पंचकूला में लूटेरों के गिरोह इन दिनों काफी सक्रीय है। यहाँ भी एक एक बाद रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें गिरोह के लोग राहगीरों को अपने बातों में उलझाते हैं, सम्मोहित करते है और लूट के फरार हो जाते है। पंचकूला का ताजा मामला सामने आया है, जहाँ तीन बदमाशों ने एक बार फिर से महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसके गहने उतरवा लिए।

महिला अपने बेटे के स्कूल में पीटीएम से लौट रही थी

जानकारी मुताबिक पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि शनिवार को एक महिला अपने बेटे के स्कूल में पीटीएम से लौट रही थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका बेटा और बेटी पंचकूला सेक्टर-20 स्थित संस्कृतिक स्कूल पढ़ते हैं। शनिवार को बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी, जिसके लिए वो उनके स्कूल गई थी। पीटीएम से वापिस वह घर आते हुए रास्ते में तीन युवकों ने उसे बातों में लगा लिया।

तीनों युवक उसके गहने लेकर वहां से फरार

युवक उसे कहने लगे कि परेशान लग रही हो, हम परेशानी दूर कर देते हैं। वे महिला को बातों में लगाकर उसे साइड में ले गए और उन्होंने बात करते-करते कानों के टाप्स, हाथ में पहनी चांदी की अंगूठी उतरवा लिए। इसके बाद तीनों बदमाशों ने उससे एक पत्ता देकर कहा कि इसे दूर फेंक कर आओ। जब वह पत्ता फेंक कर आई तो जब तक तीनों युवक उसके गहने लेकर वहां से फरार हो चुके थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

