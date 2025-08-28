Teen Talaak: नूंह में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को दिया तीन तलाक

दहेज में बुलेट बाइक और 3 लाख कैश मांगा

Teen Talaak, (आज समाज), नूंह: हरियाणा के नूंह में एक तीन बच्चों की मां को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने दहेज में बुलेट बाइक और 3 लाख कैश की मांग की। जब मांग पूरी नहीं हुई तो महिला को तीन तलाक दे दिया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला आंकेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

8 साल पहले हुई थी शादी, बोलेरो गाड़ी और डेढ़ लाख रुपए दिए थे नकद

पुलिस को दी शिकायत में महिला बताया कि उसकी शादी 8 साल पहले साकरस निवासी असलम के साथ हुई थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी और डेढ़ लाख रुपये नकद शामिल थे। महिला का आरोप है कि ससुराल वाले कई बार उसके साथ मारपीट करते थे और उसे घर से बाहर निकाल देते थे, और दहेज की मांग पूरी होने पर ही उसे घर में आने देते थे।

शादी के बाद 4 बेटियां हुई, 1 की हो चुकी मौत

पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद असलम के घर में उसकी चार बेटियां हुईं, जिसके बाद ससुराल वाले उसे ताने देने लगे और अधिक दहेज की मांग करने लगे। मार्च में उसकी एक बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पति असलम घर आया और पंचायत के बाद उसे ससुराल ले गया।

पति ने की दूसरी शादी

महिला का आरोप है कि असलम ने उसे तीन-चार दिन तक ठीक रखा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि असलम ने दूसरी शादी कर ली है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो असलम ने उसे आश्वासन दिया कि वह दोनों को अपने साथ अच्छी तरह से रखेगा। महिला ने बताया कि कुछ दिनों बाद असलम ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया।

पंचायत में 3 बार बोला तलाक

महिला का आरोप है कि कुछ दिनों बाद उसके परिवार के लोग असलम के घर पंचायत लेकर आए, जहां असलम से दूसरी शादी करने का कारण पूछा गया। लेकिन आरोपी अपनी दहेज की मांग पर अड़ा रहा। आरोप है कि असलम ने सभी के सामने तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर उसे वैवाहिक जीवन से आजाद कर दिया, जिसके बाद वह अपने परिवार के लोगों के साथ घर आ गई।

10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

आंकेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर असलम, अली मोहम्मद उर्फ अल्ली, फईयाज, इस्माईल उर्फ कालू, जुनेद, रिहाना, सुमेया, दिलसाना, अफसाना और अनीसा निवासी साकरस, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह के खिलाफ मुस्लिम वूमेन एक्ट सहित मारपीट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।