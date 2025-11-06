Mahendragarh Road Accident Death: महेंद्रगढ़ में कुआं पूजन कार्यक्रम में जा रहे युवकों की कार डंपर से टकराई, 3 की मौत

Mahendragarh Road Accident Death: महेंद्रगढ़ में कुआं पूजन कार्यक्रम में जा रहे युवकों की कार डंपर से टकराई, 3 की मौत

बुधवार रात करीब साढ़े 10 बजे महेंद्रगढ़ के गांव आनावास में हुआ हादसा
Mahendragarh Road Accident Death, (आज समाज), महेंद्रगढ़: हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बुधवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे महेंद्रगढ़ के गांव आनावास के पास हुआ। यहां पर कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे युवकों की कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई।

मृतक युवकों की पहचान रेवाड़ी के जिले गोपालपुर गाजी के निवासी लोकेश व करीरा निवासी मनोज के रूप में हुई। तीसरा युवक महेंद्रगढ़ के गांव जाड़डा का रहने वाला कौशल था। पुलिस ने तीनों के शवों को महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल भिजवाया है। वहीं, मामला दर्ज कर डंपर और उसके ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं, कार सवार एक युवक की हालत गंभीर है।

रेवाड़ी के डहीना गांव में रहे थे जा

पुलिस के अनुसार ये युवक गांव पाली से कार में सवार होकर रेवाड़ी के डहीना में कुआं पूजन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जब इनकी गाड़ी आनावास पहुंची तो इन्होंने आगे चल रहे डंपर में अपनी गाड़ी घुसा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौत हो गई। वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

दूर तक सुनाई दी गाड़ी के टकराने की आवाज

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टकराने की आवाज दूर तक सुनाई दी। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद डंपर का ड्राइवर रुका नहीं। वह गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ भिजवाया।

किसी काम से आए थे पाली गांव

थाना सदर के एसएचओ संदीप ने बताया कि कार में 4 युवक सवार थे। चारों रेवाड़ी के डहीना में कुआं पूजन कार्यक्रम में आए। इसके बाद ये पाली गांव में किसी काम से आए। काम हो जाने के बाद ये वापस जा रहे थे। इस हादसे में 2 की मौके पर और एक की अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। हादसे में एक युवक नामक (20) घायल है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है।

