Karnal News: करनाल में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत

घरौंडा में टोल के पास हुआ हादसा
Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में आज सुबह एक सड़क हादसे में 4 लोगों के मरने का समाचार प्राप्त हुआ है। यहां पर एक रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। ट्रक बस से टकराकर कार और बाइक को कुचलता हुआ पलट गया। हादसे में करीब 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा करनाल के घरौंडा में टोल से करीब 1 किलोमीटर पहले हुआ।
पहले पंजाब रोडवेज की बस को मारी टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करनाल की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। ट्रक ड्राइवर या तो नींद में था या फिर शराब के नशे में। ट्रक डिवाइडर क्रॉस करते हुए करनाल-पानीपत हाईवे पर पहुंच गया और पंजाब रोडवेज की बस को टक्कर मारी। टक्कर लगने से बस में सवार सवारियों में अफरातफरी मच गई। इसमें कुछ सवारियां घायल हो गईं।
बाइक के बाद कार को टक्कर मारने के बाद पलट ट्रक
फिर ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार को कुचलता हुआ ट्रक सर्विस लेन की रेलिंग के पास जाकर पलट गया। कार पूरी तरह से टूट गई। ट्रक में सवार ड्राइवर को भी शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। इसके अलावा कार में 2 लोग फंसे हुए थे। जिन्हें काटकर बाहर निकाला गया। कार ट्रक के नीचे दबकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई।