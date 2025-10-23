Gurugram Crime News: गुरुग्राम में लव प्रपोजल ठुकराने से नाराज युवक ने युवती को मारी गोली

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली है युवती, गुरुग्राम की एक कंपनी में करती है काम

(आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने युवती को गोली मार दी। घटना आज सुबह 10 बजे की है। युवती अपने आॅफिस जा रही थी। युवती की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली है। वह गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है। वहीं, आरोपी युवक का नाम विपिन (31) है। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। मौके पर मौजूद रहे लोगों ने बताया है कि युवती डूंडाहेड़ा में किराए के मकान में रह रही थी। आरोपी युवक के साथ पहले उसकी दोस्ती थी, जो बाद में प्रेम में बदल गई।

हालांकि, बाद में युवती ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, जिसे युवक स्वीकार नहीं कर पाया। वहीं, युवती का कहना है कि वह आरोपी को केवल जानती थी। उससे बात होती थीं, लेकिन वह अपने मन में क्या समझ बैठा, उसे नहीं पता। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक लड़की के कंधे पर गोली लगी है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आरोपी युवक गिरफ्तार

आसपास के लोगों का कहना है कि आरोपी विपिन निजी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है। उद्योग विहार थाना पुलिस ने आरोपी युवक विपिन को अरेस्ट कर लिया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जबकि, युवती का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है।

घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था आरोपी

अस्पताल में भर्ती युवती ने बताया कि मैं आज सुबह घर से आॅफिस के लिए निकल रही थी। मैं कमरे से निकलकर जूते पहन रही थी। उसी समय देखा कि वह (आरोपी विपिन) सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। युवती ने कहा कि मैं उसे जानती हूं, लेकिन उसे अच्छे से नहीं जानती। वह मुझसे कहता है कि चलो अंदर।

मैं बालकनी में पीछे चली गई। मैंने उससे कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही उसने मुझे बंदूक दिखाई। यह देख मेरे हाथ-पैर कांपने लगे। वह कह रहा था कि अंदर नहीं चलेगी तो मैं गोली मार दूंगा। उसके कहने पर मैं अंदर नहीं गई तो उसने गोली मार दी।

मेरी उससे दोस्ती नहीं

पीड़िता ने कहा कि वह (विपिन) मेरे रूम के पास नहीं रहता, लेकिन उसने मेरा रूम देखा है। मेरे रूम में कार्ड लगाकर ही एंट्री हो सकती है। मेरे रूम में एक आदमी रहता है। वह बाहर दूध लेने गया था।

जब वह कार्ड लगाकर अंदर आया तो यह (विपिन) भी उसके साथ ही अंदर घुस आया था और सीढ़ियों पर आकर बैठ गया था। वह मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं निकलूंगी तो वह मुझे मार देगा। मेरी उससे दोस्ती नहीं थी।

ये भी पढ़ें : चरित्र पर संदेह के चलते नाबालिग बेटे ने मां को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट