Gurugram News: गुरुग्राम में युवक ने गाय को खिलाए चिकन मोमोज, हिंदू संगठनों ने पकड़कर की पिटाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश आॅनर्स का स्टूडेंट है आरोपी

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक द्वारा गाय को चिकन मोमोस खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। युवक को सोशल मीडिया एप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद सेक्टर 56 में उसने बचे हुए मोमोज की प्लेट गाय के सामने कर दी। युवक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह सब किया। युवक की वीडियो वायरल होकर गौरक्षकों तक पहुंच गई।

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की पकड़कर धुनाई कर डाली। साथ ही युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। आरोपी की पहचान गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी निवासी ऋतिक के रूप में हुई है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश आॅनर्स का स्टूडेंट है। इसके पिता दुकानदार और मां डॉक्टर है। पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायत पर सेक्टर 56 थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपी को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए

गौरक्षा प्रमुख के चमन खटाना ने कहा कि युवक ने 7 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आने के बाद 8 दिसंबर को हमने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई की। आरोपी युवक ने सबके सामने माफी मांगी है। उसने कहा कि उसे अपनी गलती पर पछतावा है और उसने अनजाने में ऐसा किया, लेकिन हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने उसकी माफी को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है और आरोपी को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

सेक्टर 56 थाने के एसएचओ मनोज ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद उसे बेल मिल गई। उसके खिलाफ पशु को अनहाइजीनिक वस्तु खिलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

प्रिज्म एप पर लाइव मिला था टॉस्क

जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ, वह 4 मिनट 7 सेकेंड का है। इसमें ऋतिक प्रिज्म एप पर लाइव है। वीडियो में युवक दुकानदार से पूछता है, मोमोज में चिकन ही है ना? दुकानदार के हां कहने पर, एक गाय ऋतिक की तरफ आती है। ऋतिक यह कहता हुआ उससे दूर हो जाता है कि यह खतरनाक है।

खुद से नहीं खाए गए तो गाय की ओर की प्लेट

आगे जाकर ऋतिक कहता है कि ये मोमोज मुझसे नहीं खाए जा रहे। ये खाने वाले चैलेंज बकवास होते हैं। अभी तक 16 मोमोज हो चुके हैं। इसके बाद वह फिर मोमोज खाने लग जाता है। फिर वह गाय की तरफ प्लेट करके कहता है, खाने हैं क्या भाई? और गाय को मोमोज खिला देता है।

साथ ही कहता है कि मुझसे नहीं खाए जा रहे। ऋतिक पूरी प्लेट गाय को खिला देता है और कहता है, वेस्ट कहां करना है। ये तो पनीर है, खा ले। आज से हम दोस्त हैं। इसके बाद ऋतिक कहता है कि पेमेंट कर देते हैं, 2 प्लेट हो गई, मुझसे तीसरी नहीं खाई जा रही।

