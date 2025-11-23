Gurugram News: गुरुग्राम में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, मौत

Gurugram News: गुरुग्राम में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, मौत

शिफ्ट खत्म कर कमरे पर नाहरपुर लौट रहे थे दोनों युवक
Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। हादसा दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मानेसर सेक्टर-8 कट के पास हुआ। यहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

मृतकों की पहचान अंकुश पाल (24 वर्ष), निवासी पुरवा नया, औरया (उत्तर प्रदेश) और विकास बाबू (20 वर्ष), निवासी बीना, इटावा (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। दोनों मानेसर की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे और शिफ्ट खत्म कर किराए के कमरे पर नाहरपुर लौट रहे थे। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने ट्रैफिक कराया सुचारू

गुरुग्राम में एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही आईएमटी मानेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सुचारू कराया। पुलिस ने शवों को सड़क से हटवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉच्युर्री में भिजवाया। आईएमटी मानेसर थाना के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि दोनों युवक कंपनी से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। पिकअप ने पीछे से इतनी तेज टक्कर मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके।

