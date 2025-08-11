Faridabad News: फरीदाबाद में जिंदा बाप को मृत बता श्राद्ध करने वाले बेटे का हुक्का-पानी बंद

गांव पन्हेड़ा कला में 3 अगस्त को आयोजित की गई थी श्रद्धांजलि सभा

Faridabad News, (आज समाज), फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में जिंदा बाप को मृत बता उसका श्राद्ध करने वाले बेटे का ग्रामीणों ने हुक्का-पानी बंद कर दिया है। गांव पन्हेड़ा कला में आयोजित पंचायत में यह फैसला लिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गांव पन्हेड़ा कलां में 3 अगस्त को स्वामी राजेंद्र देव महाराज नाम के व्यक्ति ने अपने 79 साल के जिंदा पिता लालचंद उर्फ लूला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था।

गांव में बड़े-बड़े पोस्टर भी लगाए गए, जिसमें श्रद्धांजलि सभा का दिन, समय और स्थान लिखा गया था। गांव के मंदिरों में रोटियां बांटी गईं। ढोल-बाजे के साथ यात्रा निकाली। 21 किलो आटे का दिया जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी।

सरपंच ने रुकवाई श्रद्धांजलि सभा

इस बीच सरपंच धर्मवीर ने गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर मंदिर पर जाकर श्रद्धांजलि सभा रुकवाई, और लालचंद की ओर से जिंदा होने की जानकारी देने वाला वीडियो सभी को दिखाया। सरपंच ने कहा कि लालचंद अभी जिंदा है, तो उसकी श्रद्धांजलि यात्रा कैसे निकल सकती है।

गांव में किसी दूसरे के घर पर रह रहा लालचंद

5 अगस्त को राजेंद्र देव के पिता लालचंद ने गांव के शिव मन्दिर पर एक गांव के लोगों की पंचायत बुलाई। जिसमें राजेन्द्र देव व उसके परिवार का गांव से बहिष्कार और हुक्का -पानी बंद करने का आदेश सुना दिया। जिसके बाद से ही लालचंद गांव में दूसरों के घर पर रह रहा है। लालचंद का कहना है कि खुद के घर जाने पर उसका बेटा उसको मार देगा।

अब बेटे ने फैसले के खिलाफ बुलाई पंचायत

अब राजेन्द्र देव ने गांव के फैसले के खिलाफ 17 अगस्त को पंचायत बुलाई है। पंचायत मोहना मंडी में होगी। पंचायत में आस-पास के गांवों को भी बुलाया गया है। राजेन्द्र देव का कहना है कि अगर उसे पंचायत में न्याय नहीं मिला तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

ये भी पढ़ें : रोहतक आईआईएम से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमबीए करेंगी ओलिंपियन मनु भाकर

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में 3 गाड़ियों में आए बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक के पैर में लगी गोली