Police Encounter In Sonipat: सोनीपत में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

बदमाश पर लूट और हत्या सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

Police Encounter In Sonipat, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होने का मामला प्रकाश में आया है। मुठभेड़ सोनीपत के गोहाना के गांव बड़ौता के पास रोहतक-पानीपत हाईवे पर हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पैर में गोली लगने के कारण बदमाश भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था। बदमाश पर लूट और हत्या सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गोहाना के गांव गुढ़ा निवासी 27 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है।

गांव बड़ौता के पास रोहतक-पानीपत हाईवे पर हुई मुठभेड़

प्राप्त जानकारी अनुसार करनाल एसटीएफ को बुधवार देर रात सूचना मिली थी कि गोहाना के गांव बड़ौता के पास रोहतक-पानीपत हाईवे पर एक बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में मौजूद है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। खुद को पुलिस से गिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और इलाज के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

बदमाश पर पुलिस ने रखा हुआ था इनाम

घायल बदमाश की पहचान गोहाना के गांव गुढ़ा निवासी 27 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, प्रदीप पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह बहालगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर वीर ढाबा पर दीपक उर्फ भांजा नाम के गैंगस्टर की हत्या के मामले में भी आरोपी है।

प्रदीप पर लूट और हत्या सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उस पर इनाम भी रखा गया था। फिलहाल, पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।

