Ambala News: अंबाला में युवती का पीछा करने और उसके परिवार के साथ मारपीट करने के आरोपियों का सिर मुंडवा बाजार में करवाई परेड

बिजली मंत्री अनिल विज की फटकार के बाद एक्शन में आई पुलिस, गुरुवार देर रात किया था आरोपियों को गिरफ्तार
Ambala News (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने युवती का पीछा करने और उसके परिजनों से मारपीट करने के आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं पुलिस ने सभी आरोपियों का सिर मुड़वा कर बाजार में परेड भी करावाई। इस दौरान आरोपी कान पकड़ कर माफी मांगते नजर आए। दरअसल मंत्री अनिल विज गुरुवार को समस्याएं सुन रहे थे।

तभी एक पीड़ित परिवार अपनी अर्जी लेकर मंत्री के दरबार में पहुंचा। पीड़ित परिवार ने अपने साथ हुई ज्यादती की पूरी कहानी परिवार ने मंत्री विज को सुनाई। बताया गया कि युवती का लंबे समय से कुछ युवक पीछा कर रहे थे और विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की गई। मामले में शिकायत तो दर्ज हुई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

अनिल विज ने थाना प्रभारी को मौके पर बुलाकर लगाई फटकार

अनिल विज ने तुरंत अंबाला कैंट थाना प्रभारी को मौके पर तलब कर किया। विज ने एसएचओ को साफ शब्दों में कहा कि अगर लड़कियां अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं हैं, तो यह पूरे सिस्टम की नाकामी है। उन्होंने कहा कि लड़कियां शहर में आ-जा न सकें, ऐसा मैं अपने शहर में नहीं होने दूंगा। यह मेरे और तुम्हारे लिए मरने जैसा है। विज ने आरोपी युवकों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

एक आरोपी पुराना हिस्ट्री शीटर

मंत्री की फटकार के बाद पुलिस ने देर रात मुख्य आरोपी मुकुल, लव, संदीप, शुभम और राहुल को पकड़ लिया। इनमें से मुकुल पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है। इसके खिलाफ अंबाला में ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद अंबाला कैंट पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों की सरेआम बाजार में परेड करवाई।

पैदल ही अदालत लेकर गई पुलिस

पुलिस टीम आरोपियों को पैदल ही बाजार से गुजरते हुए अदालत की ओर लेकर गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कदम जरूरी हैं।

