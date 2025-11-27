Imran Khan News: इमरान खान कहां और कैसे हैं? मौत की अफवाहों पर अदियाला जेल ने तोड़ी चुप्पी

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर लग रही अटकलों के बीच, अदियाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरकार एक साफ बयान जारी किया है, जिसमें उनकी हालत और कथित ट्रांसफर से जुड़ी सभी अफवाहों को खारिज कर दिया गया है।

पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल जियो न्यूज़ के मुताबिक, रावलपिंडी के जेल अधिकारियों ने उन खबरों को साफ तौर पर मना कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि इमरान खान को अदियाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि खान पूरी तरह से ठीक हैं, उनकी हालत स्थिर है, और जेल के अंदर उन्हें पूरी मेडिकल केयर मिल रही है।

जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसफर और सेहत की चिंताओं से इनकार किया

अदियाला जेल अधिकारियों ने साफ किया कि इमरान खान के ट्रांसफर या बिगड़ती सेहत की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह उसी जेल में बंद हैं और रेगुलर मेडिकल देखरेख में हैं।

PTI ने अफवाहें फैलाने के लिए ‘विदेशी मीडिया’ को दोषी ठहराया

गुरुवार सुबह, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने X (पहले ट्विटर) पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें अफगान, भारतीय मीडिया आउटलेट और विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई जा रही हैं।

पार्टी ने मांग की कि मौजूदा पाकिस्तानी सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत और साफ-साफ इन दावों को खारिज करे और इमरान खान और उनके परिवार के बीच एक अर्जेंट मीटिंग का इंतज़ाम करे।

PTI ने आगे कहा कि सरकार को इमरान खान की सेहत, सुरक्षा और मौजूदा हालत को साफ करते हुए एक फॉर्मल और साफ बयान जारी करना चाहिए।

मौत की अफवाहों को ऑफिशियली खारिज किया गया

अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद अफवाहें और तेज़ हो गईं, जहां इमरान खान की तीन बहनों ने अपने और PTI समर्थकों के खिलाफ कथित पुलिस हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद, खान की हालत के बारे में सोशल मीडिया पर कई बिना वेरिफिकेशन वाले दावे फैलने लगे।

कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने बिना वेरिफिकेशन के यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर और ISI एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल के अंदर कथित तौर पर मार डाला था—इन दावों को जेल अधिकारियों ने पूरी तरह से नकार दिया है और किसी भी भरोसेमंद एजेंसी से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

परिवार ने पुलिस पर ज़ुल्म का आरोप लगाया

इमरान खान की बहनें—नोरीन नियाज़ी, अलीमा खान, और डॉ. उज़मा खान—एक महीने से ज़्यादा समय से उनसे मिलने नहीं देने के बाद अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस पर उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत ज़्यादा और बिना उकसावे के हिंसा करने का आरोप लगाया।

पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर को लिखे एक लेटर में, बहनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मिलकर हमला करने से पहले जानबूझकर अंधेरा करने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। नोरीन नियाज़ी ने दावा किया कि 71 साल की होने के बावजूद उन्हें बालों से घसीटा गया, ज़मीन पर गिराया गया और घायल कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी महिला प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारे गए और घसीटा गया।

बैकग्राउंड

PTI के मुख्य नेता इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद हैं। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने एक महीने से ज़्यादा समय से सभी विज़िटर्स को उनसे मिलने से रोक दिया है। यहां तक ​​कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी भी सात कोशिशों के बावजूद खान से नहीं मिल पाए हैं।

खास बात

जहां सोशल मीडिया पर अटकलों को हवा मिल रही है, वहीं अदियाला जेल अधिकारियों ने मौत और सेहत से जुड़ी सभी अफवाहों को पूरी तरह से नकार दिया है, और कहा है कि इमरान खान सुरक्षित हैं और उन्हें सही मेडिकल केयर मिल रही है। हालांकि, उनकी हिरासत को लेकर राजनीतिक तनाव और पुलिस हिंसा के आरोप बढ़ते जा रहे हैं।

