Business News Hindi : कनाडा में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में अहम मुलाकात

जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं दोनों, टैरिफ और व्यापार समझौते पर हुई चर्चा

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लगभग सामान्य हो चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम करने पर जहां तैयार है वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भी जल्द मूर्त रूप ले सकता है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच कनाडा में अहम मुलाकात हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात में दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

यह रहा बातचीत का मुख्य विषय

दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य विषय व्यापार और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे रहे। यह बैठक कनाडा के नियाग्रा क्षेत्र में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर हुई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच न्यायसंगत व्यापार समझौता लगभग तैयार है। साथ ही वह जल्द ही भारत पर लगाए गए उच्च शुल्क (टैरिफ) को कम करेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, खासकर तब जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ और रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया था।

बैठक में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

जयशंकर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई। हमने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, खासकर व्यापार और सप्लाई चेन पर। जानकारी के मुताबिक, दोनों देश व्यापार समझौते के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप देने के करीब हैं। अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और ज्यादातर मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है।

गौरतलब है कि इससे पहले टैरिफ को लेकर ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि हम भारत के साथ एक नया और बेहतर व्यापार समझौता कर रहे हैं। अभी उन्हें हम पसंद नहीं हैं, लेकिन जल्द ही वे हमें पसंद करने लगेंगे। भारत के एक अधिकारी के मुताबिक, दोनों देश समझौते की भाषा और शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है।

