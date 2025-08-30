Business News Update : अमेरिकी टैरिफ का असर, डॉलर के मुकाबले गिरा रुपया

भारतीय रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 88 के आंकड़ें को पार कर गया

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले काफी समय से भारतीय मुद्रा में डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोरी बनी हुई है। जब से अमेरिकी राष्टÑपति ने नई टैरिफ दरों का ऐलान किया है तब से रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। यह कमजोरी बीते रोज यानी शुक्रवार को भी जारी रही। इस दौरान भारतीय मुद्रा काफी तेजी से नीचे लुढ़की और एक ही दिन में 64 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 88 रुपए प्रति डॉलर के आॅलटाइम लो पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ की वजह से रुपए में यह गिरावट आई।

अब इतनी है रुपए की कीमत

कारोबार के दौरान रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 88.29 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, दोपहर 2:10 बजे तक रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर रुपए को थोड़ा सहारा दिया और यह करीब 88.12 पर ट्रेड करने लगा। वहीं कारोबार बंद होने पर यह 20 पैसे की गिरावट के साथ 87.85 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।

फरवरी में भी आई थी रुपए में कमजोरी

इससे पहले फरवरी में रुपया 87.95 प्रति डॉलर के आॅल टाइम लो पर आया था। 2025 में अब तक रुपया 3% कमजोर हो चुका है और यह एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। शुक्रवार को रुपया चीनी युआन के मुकाबले भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड को नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका ने इस हफ्ते भारतीय सामानों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। जिससे भारत को टोटल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

