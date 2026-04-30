IMD Weather Warning: हीटवेव खत्म! अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, दिल्ली-UP समेत 18 राज्यों में आंधी-बारिश

IMD Weather Warning: अगले 48 घंटों में उत्तरी भारत के मौसम में ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चल रही लू का असर कम होगा, जिससे चिलचिलाती गर्मी से बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी। कई इलाकों में तापमान में 3–4°C की गिरावट की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश के 40 से ज़्यादा इलाकों समेत कई ज़िलों में आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया है।

कई राज्यों में आंधी और बारिश का ज़ोर

IMD के पूर्वानुमानों के मुताबिक, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में ये हालात देखने को मिलेंगे:

50–60 km/h की रफ़्तार से धूल भरी आंधी

हल्की से मध्यम बारिश

बिजली गिरना और ओले पड़ने की संभावना

पहाड़ी राज्यों पर असर

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में ये हालात देखने को मिल सकते हैं:

आंधी-तूफ़ान और भारी बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचे इलाकों में बर्फ़बारी

पूर्वी और दक्षिणी भारत अलर्ट पर

पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत: आंधी-तूफ़ान और तेज़ हवाओं की उम्मीद

दक्षिणी भारत: एक कमज़ोर चक्रवाती परिसंचरण के कारण रायलसीमा, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राहत के बावजूद, कुछ अलग-थलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम में अचानक बदलाव से मिली राहत

बुधवार को उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जहाँ धूल भरी आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी।

UP के 50 ज़िलों में ‘येलो अलर्ट’

लगभग 50 ज़िलों में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली और अन्य।

निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज़ हवाएं, बिजली गिरना और ओले पड़ सकते हैं। जान-माल के नुकसान की रिपोर्ट

मौसम में अचानक आए बदलाव से पहले ही नुकसान हो चुका है:

उत्तर प्रदेश: तूफ़ान से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए हैं।

बिहार: 4 लोगों की मौत की ख़बर है, जिनमें 3 महिलाएँ शामिल हैं।

आम, मक्का, लीची और सब्ज़ियों जैसी फ़सलों को भारी नुकसान पहुँचा है।

सिर्फ़ मधुबनी में ही, लगभग 7,000 हेक्टेयर में लगी आम की फ़सल प्रभावित हुई है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद, उत्तरी भारत को आखिरकार राहत मिल रही है—लेकिन इसके साथ ही तेज़ तूफ़ान और बिजली गिरने का भी ख़तरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी सलाहों का पालन करने की अपील की है।

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