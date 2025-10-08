PM Modi Addressed India Mobile Congress, (आज समाज), नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ( Yashobhoomi Convention Centre) में आज बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 की शुरुआत हो गई। भारत और एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले के तौर पर पहचान रखने वाले इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह 9वां एडिशन है

11 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

एशिया का सबसे बड़ा मीडिया, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट (आईएमसी-2025) आठ अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में टेलीकॉम कनेक्टिविटी, मेक इन इंडिया और वायरलेस डेटा व डेटा खपत सहित कई विषयों पर बात की। उन्होंने कहा, डेटा खपत के मामले में आज हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। मतलब भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विशेषाधिकार अथवा विलासिता नहीं रही, बल्कि यह देशवासियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

‘मेक इन इंडिया’ की बात की थी तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे

प्रधानमंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ का जिक्र करते हुए कहा, मैंने जब इस पहल की बात की थी तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब इसका जवाब उन्हें मिल गया है। उन्होंने बताया कि जो देश कभी 2जी को लेकर संघर्ष करता था, उसके (भारत) हर जिले में आज 5जी पहुंच गया है। भारत में सस्ते मोबाइल डेटा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम ने कहा, देश में आज 1जीबी वायरलेस डेटा एक कप चाय की कीमत से भी कम कीमत में मिलता है।

मेड इन इंडिया 4जी स्टैक की शुरुआत की

पीएम मोदी ने कहा, भारत ने मेड इन इंडिया 4जी स्टैक की शुरुआत की है और अब भारत उन 5 देशों की फेहरिस्त में आ गया है, जिनके पास यह केपेसिटी है। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम और 5जी मार्केट है और पूरी दुनिया आज भारत की क्षमता को पहचान रही है। इसलिए भारत में नवाचार, निर्माण व निवेश के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले फ्यूचर का मतलब अगला शतक या आने वाले 10-20 वर्ष होते थे, पर आज तकनीक में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि अब हम ‘द फ्यूचर इज हेयर एंड नाऊ।’ कहते हैं।

