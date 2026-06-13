IMA Dehradun: पहली बार नौ महिला सैन्य अधिकारी बनीं इंडियन आर्मी का हिस्सा

आईएमए देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति मुर्मू ने ली सलामी

IMA Dehradun, (आज समाज), देहरादून: देश को पहली बार भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से नौ महिला सैन्य अधिकारी मिली हैं। आईएमए देहरादून में शनिवार को पासिंग आउट परेड (पीओपी) आयोजित की गई और इसमें 9 महिला सैन्य अधिकारी पासआउट होकर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनीं। एकेडमी के इतिहास में यह फर्स्ट टाइम है जब महिला कैडेट्स को कमीशन मिला है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। महिला सैन्य अफसरों के अनुशासन, कदमताल और राष्टÑसेवा के संकल्प के बीच मुर्मू ने सलामी ली और कहा कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार करके सैन्य जीवन की नई पारी की शुरुआत की। इस वर्ष पीओपी में कुल 515 कैडेट्स शामिल थे जिनमें से 9 महिला कैडेट्स सहित 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल थे। सभी प्रशिक्षण पूरा करके अपने-अपने देशों की सेनाओं का हिस्सा बने।

कार्यक्रम में सीएम व राज्यपाल भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व प्रशासन और सेना सीनियर अवसर भी मौजूद रहे। परेड सुुबह 6 बजकर 40 मिनट पर शुरू हुई और तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्टÑपति चैटवुड भवन पहुंचीं तथा परेड की सलामी ली। आईएमए के ऐतिहासिक मैदान में कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही उत्साह था।

पीओपी का विशेष व ऐतिहासिक पल

कैडेट्स ने कदमताल करते हुए समर्पण, सैन्य अनुशासन व राष्ट्रसेवा की भावना दर्शाई। पहली बार आईएमए से ट्रेनिंग करके 9 महिला कैडेट्स सैन्य अफसरों का पासआउट होना पीओपी का विशेष व ऐतिहासिक पल रहा। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी हुई, जिसमें नव नियुक्त सैन्य अफसरों के कंधों पर रैंक सजाई गई। मुर्मू शुक्रवार को ही देहरादून पहुंच गई थीं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक व अन्य ने उनका स्वागत किया था। यह दूसरा मौका है जब किसी महिला राष्ट्रपति ने आईएमए पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

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