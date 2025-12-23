मुझे घिन आ रही है…’ Urfi Javed ने जताई असुरक्षा, सुबह-सुबह बहन संग पहुंचीं पुलिस स्टेशन

Urfi Javed: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार एक चिंताजनक वजह से। अपने बोल्ड फैशन चॉइस से ध्यान खींचने के लिए जानी जाने वाली उर्फी अब एक कहीं ज़्यादा गंभीर चीज़ का सामना कर रही हैं।

एक्ट्रेस ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके आस-पास डरावनी घटनाएं हो रही हैं, जिससे वह अपने ही घर में डरी हुई और असहज महसूस कर रही हैं। इस परेशान करने वाले अनुभव के कारण, उर्फी सुबह-सुबह अपनी बहन डॉली जावेद के साथ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पहुंचीं।

उर्फी का इंस्टाग्राम पोस्ट

उर्फी ने दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन से एक तस्वीर शेयर की, जहां वह 22 दिसंबर को सुबह 5 बजे पहुंची थीं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई तस्वीर में, उर्फी और उनकी बहन पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई दिख रही हैं, जो साफ तौर पर परेशान लग रही हैं।

तस्वीर के साथ, उर्फी ने लिखा: “सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव रहा है। मेरी बहनों और मैंने एक मिनट भी नींद नहीं ली।”

डॉली जावेद ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना डर ​​और गुस्सा ज़ाहिर किया। उन्होंने लिखा: “बेहद डरावना अनुभव। मुझे लगा था कि मुंबई सुरक्षित है??? यह एक हफ़्ते में दूसरी बार है जब मुझे घिन आई है और असुरक्षित महसूस हुआ है। यह सब सिर्फ़ एक हफ़्ते में!” फैंस बहुत चिंतित हैं

उर्फी का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फैंस बहुत चिंतित हैं और बार-बार उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह सुरक्षित हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि देर रात उनके साथ असल में क्या हुआ और उन्हें अपने ही घर में भी असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है। हालांकि, उर्फी ने अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं दी है, जिससे फैंस चिंतित और परेशान हैं।

अभी उर्फी क्या कर रही हैं?

काम की बात करें तो, उर्फी जावेद अभी स्प्लिट्सविला के नए सीज़न में नज़र आ रही हैं, जहाँ एक्ट्रेस निया शर्मा भी एक कंटेस्टेंट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की आपस में नहीं बनती और सेट पर अक्सर झगड़ा होता रहता है। सोशल मीडिया पर उनके फैन क्लब्स को भी उनके रिश्ते को लेकर बहस करते देखा गया है।

उर्फी पहले भी स्प्लिट्सविला के एक पुराने सीज़न में हिस्सा ले चुकी हैं, जहाँ एंट्री के तुरंत बाद ही उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। फैंस का मानना ​​है कि वह नए सीज़न में भी ऐसा ही करने वाली हैं – लेकिन अभी के लिए, हर कोई उनकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित है।