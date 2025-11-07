Punjab Breaking News : अवैध संबंध बने दंपति के सुसाइड की वजह

महिला के थे पड़ौसी से संबंध, पुराने फोटो और वीडियो दिखाकर कर रहा था ब्लैकमेल

Punjab Breaking News (आज समाज), बरनाला : बरनाला में पति-पत्नी द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। सुसाइड से पहले दोनों ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें पड़ौसी पर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं दंपति ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया है। मृतकों की पहचान निर्मल सिंह निम्मा (50) और रमनदीप कौर (45) गांव महिता निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, निर्मल और रमनदीप के शव गुरुवार सुबह उनके घर के एक कमरे में मिले।

वीडियो में व्यक्ति ने यह आरोप लगाए हैं

व्यक्ति ने वीडियो में कहा पंडित का सारा परिवार हमारी मौत का जिम्मेदार है। इसका बड़ा बेटा मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करके 6 महीने से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उसे कम से कम फांसी मिले या उम्रकैद हो। उसने मेरा घर उजाड़कर रख दिया। मेरा 15 साल का बेटा बेघर कर दिया। मेरा हंसता-बसता घर उजाड़कर रख दिया। उसने आगे कहा कि जब मुझे पता चला तो मैंने उसे कहा कि वह ये सब बंद कर दे, लेकिन वह नहीं माना।

वह मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर पर और मेरी पत्नी को अपने घर पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहता था। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पड़ोसी पत्नी को अवैध संबंध को लेकर परेशान करता था। अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। परिजनों ने आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मृतकों के बेटे ने यह बयान दिए

दंपति के बेटे ने कहा कि पड़ोसी के मां के साथ संबंध थे। जब पिता को पता चला तो हमें ननिहाल भेज दिया। वहां मामा ने भी समझाया। इसके बाद हम वापस घर लौट आए। लेकिन अब दोनों ने सुसाइड कर लिया।

फतेहगढ़ साहिब में पत्नी ने कराई पति की हत्या

फतेहगढ़ साहिब में बीती चार नवंबर को मिले व्यक्ति के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उक्त व्यक्ति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी इस जुर्म में महिला के प्रेमी ने उसका साथ दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्या केस में अभी दो और आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

