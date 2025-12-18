Illegal gas refilling operation busted : अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 117 से अधिक सिलेंडर बरामद

गांव भगवानपुर में बुधवार की रात सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मौके से एक पिकअप गाड़ी एक टेंपो और रिफलिंग का सामान भी बरामद

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। सदर थाना पुलिस ने गांव भगवानपुर में बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग और सप्लाई के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 117 से अधिक बड़े व छोटे गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण, एक पिकअप गाड़ी और एक टेंपो बरामद किया है। हालांकि मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा।पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव भगवानपुर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरी जा रही है। सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी पहचान गांव भगवानपुर निवासी लोकेश उर्फ आकाश के रूप में हुई है।

जांच में सामने आया कि आरोपी पिकअप और टेंपो जैसे वाहनों के माध्यम से अवैध रूप से गैस की सप्लाई कर रहा था। यह पूरा धंधा गांव की आबादी के बीच संचालित हो रहा था, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था।

पुलिस ने मौके से 19 किलोग्राम के 4 खाली व 7 भरे सिलेंडर, 14 किलोग्राम के 74 खाली व भरे सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम के 26 खाली और 3 भरे सिलेंडर बरामद किए हैं। इसके अलावा गैस से भरे पिकअप वाहन और टेंपो को भी कब्जे में लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग अत्यंत खतरनाक होती है और जरा-सी लापरवाही से बड़ा विस्फोट हो सकता था, जिससे जान-माल का भारी नुकसान संभव था। आरोपी लोगों की जान को जोखिम में डालकर यह गैरकानूनी कारोबार चला रहे थे। सदर थाना पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

