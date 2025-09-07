Illegal elevated road construction : अवैध एलिवेटेड सड़क निर्माण,एटीएस द्वारा प्राकृतिक नाले के पास बनाई गई सड़क ने पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया

Illegal elevated road construction The road constructed by ATS near a natural drain obstructed the natural flow of water
जमीन पर भर पानी के दृश्य पानी से निकल रहे लोगों का दृश्य
  • पानी का जमाव और नुकसान, सीवर व बरसाती पानी खेतों और घरों में घुस रहा है, जिससे फसलें, पेड़ और उपजाऊ ज़मीन हो रही नष्ट

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। एटीएस द्वारा प्राकृतिक नाले के पास बनाई गई अवैध एलिवेटेड सड़क ने शिवपुरी और आसपास के निवासियों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। इस निर्माण के कारण सीवर, बरसाती पानी और नालियों का गंदा पानी अब अपने प्राकृतिक नाले तक नहीं पहुँच पा रहा। नतीजा यह हुआ कि पानी किसानों के खेतों में घुसकर खड़ी फसलों, पेड़ों और उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है और बीमारियों के फैलने का डर मंडरा रहा है।

किसान कृष्ण लाल, ज्वाला सिंह नंबरदार, जंग बहादुर, दीपू और गुरमेल कौर समेत बड़ी संख्या में शिवपुरी कॉलोनी निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद, सीवरेज एवं ड्रेनेज विभाग, रेरा और राजस्व अधिकारियों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोका जा रहा। इससे प्रशासन और बिल्डर की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सड़क निर्माण से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, उसी सड़क की मरम्मत का काम भी उन्हीं किसानों की ज़मीनों में किया जा रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों और स्थानीय निवासियों को हुए भारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
ग्रामीणों और कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

