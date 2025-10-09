Gurugram News : मानेसर नगर निगम के गांव हयातपुर में ध्वस्त किए अवैध निर्माण

डीटीपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क )गुरुग्राम। नगर निगम मानेसर की इंफोर्समेंट विंग ने गुरुवार को अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन साइटों पर पंजा चलाया। गांव हयातपुर में सालिग की ढ़ाणी के पास चार बड़े स्ट्रक्चरों को तोड़ा।डीटीपी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सेक्टर-10 थाना पुलिस की मदद ली गई।

डीटीपी ने बताया कि निगमायुक्त आयुक्त आयुष सिन्हा के आदेशानुसार निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। निगम की ओर से अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। निगम क्षेत्र में निर्माण से पहले नगर निगम से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है।

रेगुलर कॉलोनियों में भी निर्माण से पहले निगम की अनुमति और राजस्व जमा करवाना होगा। उन्होंने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्माण से पहले निगम से अनुमति लें। बिना अनुमति लिए निर्माण करने वालों पर निगम कार्रवाई करेगा और तोडऩे का खर्च भी भू-मालिकों से वहन किया जाएगा। इस दौरा उनके साथ एसडीओ इंफोर्समेंट विपिन बूरा, जेई गौरव यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- Compensation for crop damage : बरसात में फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने मांगा मुआवजा