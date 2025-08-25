Illegal Construction Near Power Lines : बिजली लाइनों के पास अवैध निर्माण: सीपीडीएल ने की सख्ती नोटिस जारी किए

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 805 घर मालिकों को चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा डिस्कनेक्शन नोटिस दिया गया है। अनधिकृत निर्माण खतरनाक रूप से बिजली के खंभे और ओवरहेड बिजली लाइनों के करीब हैं। इन उल्लंघनों में विस्तारित इमारतें, बालकनी, चारदीवारी, और ध्रुवों और रेखाओं पर अतिक्रमण शामिल हैं।

फरवरी 2025 में द्वारा शहर की बिजली वितरण प्रणाली का अधिग्रहण करने के बाद, ऐसे सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान करने के लिए गाँवों और कॉलोनियों सहित कई इलाकों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया।अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लंघन दर्ज किए गए हैं और सेक्टर 25, बापू धाम कॉलोनी, सेक्टर 26, दरिया, खुडा जस्सू, के खुडा लहोरा, धनास, हल्लो माजरा में उल्लंघन करने वालों को 805 नोटिस जारी किए गए हैं। फैदा मनीमाजरा, मौली जागरण, ग्राम मौली, विकास नगर, चरण सिंह कॉलोनी, पलसोरा, बुडैल, ग्राम दादू माजरा, दादू माजरा कॉलोनी और मलोया।

क्षेत्रवासियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं

वाले अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जो जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अवसंरचना और आस-पास की संरचनाओं के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने का आदेश देते हैं। विद्युत खतरों को रोकने और जान-माल की सुरक्षा के लिए निर्धारित दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रवासियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन में विफलता से बिना किसी सूचना के बिजली आपूर्ति का विच्छेदन हो जाएगा, और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आवश्यक कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, पुलिस विभाग और अन्य सहित संबंधित विभागों के साथ निवासियों को दिए गए नोटिसों की जानकारी भी संबंधित विभागों के साथ साझा की गई है।सीपीडीएल के अधिकारियों ने कहा कि वे आवास इकाई के मालिकों को और अधिक नोटिस देने की प्रक्रिया में हैं, जहां पावर लाइन के करीब अनधिकृत निर्माण किए गए हैं।अनधिकृत निर्माण बिजली के खंभों तक फैला हुआ है जो अवैध बाल कोनियों/संरचनाओं के भीतर खतरनाक रूप से खड़े हैं।

