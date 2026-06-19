Apoorva Mukhija Controversial Statement: ’15 करोड़ मिलें तो सोचूंगी’… अपूर्वा मखीजा के बयान पर मचा बवाल, यूजर को पड़ा भारी

By
Mohit Saini
-
0
17
Apoorva Mukhija Controversial Statement: '15 करोड़ मिलें तो सोचूंगी'... अपूर्वा मखीजा के बयान पर मचा बवाल, यूजर को पड़ा भारी
Apoorva Mukhija Controversial Statement: '15 करोड़ मिलें तो सोचूंगी'... अपूर्वा मखीजा के बयान पर मचा बवाल, यूजर को पड़ा भारी

Apoorva Mukhija Controversial Statement: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा एक बार फिर ऑनलाइन विवाद के केंद्र में आ गई हैं, जब उनका एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया। अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और बिना किसी फिल्टर के अपनी राय के लिए जानी जाने वाली अपूर्वा के पिछले इंटरव्यू के कमेंट्स ने इंटरनेट यूज़र्स के बीच बहस फिर से छेड़ दी है।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक सोशल मीडिया यूज़र ने इन्फ्लुएंसर के बारे में अपमानजनक कमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को सबके सामने बुलाया और उसके खिलाफ एक्शन लिया।

वह बयान जिससे बहस शुरू हुई

पिछली बातचीत में, अपूर्वा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में समझौते और पर्सनल बाउंड्री के बारे में बात की थी। इस विषय पर बात करते हुए, उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि वह एक छोटे से एक्टिंग रोल के लिए अपनी वैल्यूज़ से कभी समझौता नहीं करेंगी।

इस कमेंट ने ऑनलाइन तुरंत ध्यान खींचा, कुछ लोगों ने इसे मज़ाक के तौर पर देखा जबकि दूसरों ने इसकी कड़ी आलोचना की। जैसे ही बयान के क्लिप फिर से सामने आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा एक बार फिर तेज़ हो गई।

यूज़र के कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया

फिर से शुरू हुई बहस के बीच, एक सोशल मीडिया यूज़र ने कथित तौर पर अपूर्वा को पर्सनली टारगेट करते हुए एक आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किया। इस कमेंट ने तुरंत उनका ध्यान खींचा, और उन्होंने पब्लिकली जवाब देने का फैसला किया।

इन्फ्लुएंसर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मैसेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना की। उन्होंने उस कंपनी की पहचान करके भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया जहाँ उस व्यक्ति ने कथित तौर पर काम किया था और ऑनलाइन हैरेसमेंट के बारे में चिंता जताई।

अपूर्वा ने मामले को आगे बढ़ाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपूर्वा ने उस व्यक्ति से जुड़े ऑर्गनाइज़ेशन से संपर्क किया। कंपनी ने कथित तौर पर साफ़ किया कि वह व्यक्ति अब वहाँ काम नहीं करता है।

असंतुष्ट, इन्फ्लुएंसर ने यूज़र के मौजूदा वर्कप्लेस की पहचान करके और इस मुद्दे को उनके ध्यान में लाकर मामले को आगे बढ़ाना जारी रखा।

जैसे-जैसे यह घटना ऑनलाइन चर्चा में आई और उस व्यक्ति की बढ़ती आलोचना हुई, उसने आखिरकार अपूर्वा से पब्लिकली माफ़ी मांगी। माफ़ी के बाद, स्थिति धीरे-धीरे शांत हो गई।

कॉन्ट्रोवर्सी से कोई अनजान नहीं

अपूर्वा मुखीजा अक्सर अपने बेबाक विचारों और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए सुर्खियों में रहती हैं। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जज के तौर पर आने के बाद वह 2025 की सबसे चर्चित कॉन्ट्रोवर्सी में से एक में भी शामिल थीं।

शो के दौरान किए गए कमेंट्स पर रिएक्शन के बाद, अपूर्वा को कथित तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ा। यह कॉन्ट्रोवर्सी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गई और इसने बड़े पैमाने पर मीडिया का ध्यान खींचा।

आलोचना और चुनौतियों के बावजूद, अपूर्वा आखिरकार काम पर लौट आईं और इन्फ्लुएंसर और कंटेंट-क्रिएशन स्पेस में अपनी मज़बूत प्रेजेंस बनाए हुए हैं।

ऑनलाइन व्यवहार पर बहस जारी है

लेटेस्ट एपिसोड ने एक बार फिर ऑनलाइन व्यवहार, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और आलोचना और हैरेसमेंट के बीच की बारीक लाइन के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि ओरिजिनल स्टेटमेंट पर राय बंटी हुई है, कई यूज़र्स इस बात से सहमत हैं कि पर्सनल अटैक और गाली-गलौज वाले कमेंट्स की पब्लिक डिस्कोर्स में कोई जगह नहीं है।

जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर सपोर्ट और बुराई दोनों बढ़ रहे हैं, यह घटना डिजिटल ज़माने में पब्लिक हस्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक और याद दिलाती है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

 