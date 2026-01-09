Ikkis Vs Dhurandhar Box Office Collection: डूबती नहीं ‘धुरंधर! 35वें दिन भी करोड़ों की बारिश, Ikkis का 8वें दिन का हाल

Ikkis Vs Dhurandhar Box Office Collection: अगस्त्य नंदा की इक्कीस और रणवीर सिंह की धुरंधर के बीच बॉक्स ऑफिस की टक्कर हर गुज़रते दिन के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। जहाँ इक्कीस धीरे-धीरे अपने दर्शक बना रही है, वहीं धुरंधर सिनेमाघरों में 35 दिन पूरे होने के बाद भी धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ देखें कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही हैं:

‘इक्कीस’ का 8वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त्य नंदा की इक्कीस ने 8वें दिन ₹1.35 करोड़ कमाए। फिल्म में कुल मिलाकर हिंदी ऑक्यूपेंसी 9.55% रही।

शो के हिसाब से ऑक्यूपेंसी इस प्रकार रही:

मॉर्निंग शो: 5.14%

आफ्टरनून शो: 9.72%

इवनिंग शो: 11.24%

नाइट शो: 12.10%

अब तक, इक्कीस ने भारत में ₹25.60 करोड़ कमाए हैं, जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹32.75 करोड़ तक पहुँच गया है।

धुरंधर’ का 35वें दिन का कलेक्शन

दूसरी ओर, रणवीर सिंह की धुरंधर में थकान का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। अपने 35वें दिन भी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ₹4.25 करोड़ कमाने में कामयाब रही। फिल्म का कुल भारत कलेक्शन अब ₹790.25 करोड़ हो गया है, जबकि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई ₹1233 करोड़ के बड़े आंकड़े को पार कर गई है। इन आंकड़ों के साथ, धुरंधर आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।

स्टार पावर और परफॉर्मेंस जीत रहे हैं दिल

दोनों फिल्मों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़बरदस्त तारीफ मिल रही है। इक्कीस ने दर्शकों के साथ एक इमोशनल रिश्ता बनाया है क्योंकि यह धर्मेंद्र की उनके निधन के बाद आखिरी फिल्म है। यह अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म भी है, साथ ही जयदीप अहलावत ने एक अहम भूमिका में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है।

इस बीच, धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी जैसे शानदार कलाकारों की टोली है – जिनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है। दोनों फिल्में अपने-अपने तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की रेस कैसे आगे बढ़ती है।