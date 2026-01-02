Ikkis Vs Dhurandhar Box Office Collection : धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ ने पहले दिन मचाया बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ‘धुरंधर’ से टक्कर का शुरू हुआ खेल

Ikkis Vs Dhurandhar Box Office Collection : बहुप्रतीक्षित और इमोशनल फिल्म ‘इक्कीस’, जिसमें लेजेंडरी दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र आखिरी बार पर्दे पर दिखे हैं, आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है और पहले दिन से ही इसने ज़बरदस्त धूम मचा दी है। धर्मेंद्र के साथ अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया स्टारर इस फिल्म ने न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीता है,

बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी एक शानदार शुरुआत की है। वहीं, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ चार हफ़्ते बाद भी सिनेमाघरों में अपना दबदबा बनाए हुए है। तो, क्या ‘इक्कीस’ ‘धुरंधर’ को टक्कर दे पाई है? आइए जानते हैं।

‘इक्कीस’ पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शुरुआती अनुमानों और ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘इक्कीस’ ने अपने ओपनिंग डे पर शानदार ₹7 करोड़ का कलेक्शन किया, जो एक मज़बूत शुरुआत है। फिल्म में कुल 31.94% हिंदी ऑक्यूपेंसी देखी गई, जो दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का संकेत देता है।

थिएटर परफॉर्मेंस का ब्रेकडाउन:

मॉर्निंग शो में 12.09%

आफ्टरनून शो में बढ़कर 35.29%

इवनिंग शो में 46.77% पर पहुंचा

नाइट शो में 33.62% रहा

ऐसी शुरुआत से पता चलता है कि ‘इक्कीस’ इस साल की कामयाब फिल्मों में से एक बनने की राह पर है, खासकर इमोशनल ऑडियंस सपोर्ट और सोशल मीडिया पर मिल रहे पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ की वजह से।

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी

दूसरी ओर, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने 28वें दिन ₹15.75 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे सिनेमाघरों में इसकी ज़बरदस्त पकड़ साबित होती है।

अब तक:

इंडिया नेट कलेक्शन: ₹739 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: एक बहुत बड़ा ₹1136.75 करोड़

इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखकर एक बात साफ है — ‘इक्कीस’ को ‘धुरंधर’ की ऐतिहासिक सफलता तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। स्टार-स्टडेड कास्ट ‘इक्कीस’ को खास बनाती है

‘इक्कीस’ न सिर्फ फैन्स के लिए बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी इमोशनल वैल्यू रखती है, क्योंकि यह धर्मेंद्र के निधन के बाद पर्दे पर उनकी आखिरी मौजूदगी है।

फिल्म में ये कलाकार हैं:

धर्मेंद्र

अगस्त्य नंदा

सिमर भाटिया

जयदीप अहलावत

सिकंदर खेर

श्री बिश्नोई

यह फिल्म अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म भी है, जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्यार और तारीफ मिली है। सोशल मीडिया पर उनकी दमदार एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफों से भरा हुआ है।