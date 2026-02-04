Ikka OTT Release: बॉर्डर के बाद सनी देओल की एंट्री कोर्टरूम में, OTT पर मचेगा तहलका

Ikka OTT Release: सनी देओल के बहुप्रतीक्षित OTT डेब्यू को लेकर चल रही चर्चा आखिरकार खत्म हो गई है—और कैसे! इक्का के मेकर्स ने इसके फर्स्ट-लुक वीडियो के साथ फिल्म को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है। मंगलवार को रिलीज़ हुए टीज़र में सनी देओल एक दमदार नए अवतार में नज़र आ रहे हैं, इस बार एक निडर कोर्टरूम वकील के रूप में।

पहली झलक ने पहले ही फैंस के बीच ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जो सनी को उनकी सिग्नेचर इंटेंसिटी के साथ देखने के लिए बेताब हैं—इस बार युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कोर्टरूम के अंदर।

इक्का फर्स्ट लुक आउट

बॉर्डर में हाई-ऑक्टेन एक्शन देने के बाद, सनी देओल अब इक्का के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। 3 फरवरी को, OTT दिग्गज नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट-लुक वीडियो शेयर किया। टीज़र में सनी एक मज़बूत, बिना समझौता करने वाले वकील के रूप में दिखाए गए हैं, जो अपनी दमदार आवाज़ और प्रभावशाली मौजूदगी के साथ न्याय के लिए लड़ने को तैयार हैं।

फिल्म में और जान डालने के लिए अक्षय खन्ना भी हैं, जो एक तेज़ और खतरनाक भूमिका में नज़र आ रहे हैं। अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले अक्षय इस फिल्म में एक ज़बरदस्त विलेन की भूमिका निभाते दिख रहे हैं।

मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट और दमदार थीम

सनी देओल और अक्षय खन्ना के अलावा, इक्का में दीया मिर्ज़ा, संजीदा शेख और तिलोत्तमा शोम भी अहम भूमिकाओं में हैं। टीज़र एक रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा की ओर इशारा करता है जो ज़बरदस्त टकराव, दमदार डायलॉग और भावनात्मक पलों से भरा है।

कुल मिलाकर, इक्का का फर्स्ट-लुक वीडियो एक ज़बरदस्त कानूनी लड़ाई का वादा करता है, जिसमें सनी देओल की दहाड़ती हुई मौजूदगी सेंटर स्टेज पर है।

इक्का कब और कहाँ रिलीज़ होगी?

हालांकि मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक रिलीज़ डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि इक्का सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म जल्द ही आएगी, जिससे प्लेटफॉर्म की OTT लाइनअप में एक और बड़ी फिल्म जुड़ जाएगी।

बॉर्डर 2 के बाद, अब इक्का की बारी

फिलहाल, सनी देओल अपनी वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इक्का के अगले नंबर पर होने के साथ, एक्टर थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म दोनों पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब सनी देओल ने वकील की भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में, उन्होंने दामिनी में अपने आइकॉनिक कोर्टरूम रोल से लोगों का दिल जीत लिया था। इक्का के साथ, फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या वह इस बार एक मॉडर्न OTT अवतार में वही जादू फिर से दिखा पाएंगे।

जंग के मैदानों से लेकर कोर्टरूम तक, सनी देओल एक बार फिर दहाड़ने के लिए तैयार हैं। इक्का में ड्रामा, पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस और एक कोर्टरूम शोडाउन का वादा किया गया है जो अगली बड़ी OTT सनसनी बन सकता है।

