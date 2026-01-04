IGT 11 Grand Finale: ये हैं टॉप 7 फाइनलिस्ट, आज होगा विनर का ऐलान 

IGT 11 Grand Finale: बहुत पसंद किया जाने वाला रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुँचने वाला है। हफ़्तों तक शानदार परफॉर्मेंस और कड़ी टक्कर के बाद, शो आखिरकार अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुँच गया है, जो आज, 4 जनवरी को टेलीकास्ट होगा।

मलाइका अरोड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू और शान द्वारा जज किए गए इस शो ने देश भर के असाधारण टैलेंट से दर्शकों का लगातार मनोरंजन किया है। अब, सबकी नज़र टॉप 7 फाइनलिस्ट पर है, जिनमें से कोई एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतेगा।

इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 के टॉप 7 फाइनलिस्ट से मिलें

जजों और दर्शकों दोनों को अपनी शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित करने के बाद, इन कंटेस्टेंट्स ने फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है:

आकाश और अभिषेक

क्लासिक क्वींस

वी कंपनी

नेपाल टाइगर्स

अमेजिंग अप्सरा

विक्की कृष्णा

कैलिबॉयज़

इन फाइनलिस्ट ने ज़बरदस्त स्टंट, हाई-एनर्जी एक्ट और शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान कर दिया है। मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि हर फाइनलिस्ट स्टेज पर कुछ अनोखा लेकर आया है।

ग्रैंड फिनाले कब और कहाँ देखें

इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 का ग्रैंड फिनाले आज रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होगा। दर्शक फिनाले को OTT प्लेटफॉर्म Sony LIV पर भी लाइव देख सकते हैं।

सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए फिनाले की डिटेल्स कन्फर्म कीं, और फैंस से यह सवाल पूछकर उन्हें उत्साहित किया: “इन 7 कंटेस्टेंट्स में से कौन IGT 11 की ट्रॉफी जीतेगा?”

विजेता के लिए प्राइज़ मनी

दर्शकों को विजेता की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार है, इसलिए उत्साह अपने चरम पर है। जो कंटेस्टेंट जीतेगा, उसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट 11 की ट्रॉफी के साथ ₹15 लाख का कैश प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ मनी के अलावा, विजेता को कई और रोमांचक इनाम भी मिलेंगे।