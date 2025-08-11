US-India Tariff War : अमेरिका की धमकी दरकिनार, भारत भी लगाएगा टैरिफ

Harpreet Singh
जल्द कुछ उत्पादों पर भारत भी लगाएगा 50 प्रतिशत का टैरिफ

US-India Tariff War (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ गतिरोध कम होने के आसार नहीं हैं। अमेरिका ने जहां भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और 28 अगस्त से बढ़ाकर इसे 50 प्रतिशत करने जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्टÑपति ने यह घोषणा की थी कि यदि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जबाव में टैरिफ लगाया तो वह और भी सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं भारत ने अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है।

ज्ञात रहे कि अमेरिका ने भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और कई प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ (इम्पोर्ट ड्यूटी) लगाया है। अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार होगा। ट्रंप ने 31 जुलाई को सभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद फिर 6 अगस्त को रूस से आॅयल इम्पोर्ट को लेकर भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था।

फरवरी से चल रहा स्टील और एल्युमिनियम विवाद

स्टील और एल्युमिनियम विवाद फरवरी से चल रहा है, जब ट्रम्प प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25% टैरिफ लगाया था। जून में इस ड्यूटी को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इससे कम से कम 7.6 बिलियन डॉलर यानी 66,559 करोड़ रुपए के इंडियन एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर पीएम का बड़ा बयान

एक तरफ जहां अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बताकर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। पीएम ने कहा कि हमें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और हम इसी के दम पर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ साल में कई प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना किया है लेकिन हर बार हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है।

ट्रंप का नाम लिए बिना ही पीएम ने साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया। मोदी ने बेंगलुरु में कहा- भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10 वें नंबर से टॉप 5 में आ गए हैं। जल्द ही टॉप 3 में आएंगे। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था।

