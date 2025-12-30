IGI Airport: घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एयरपोर्ट, आने-जाने वाली 111 उड़ानें रद

Delhi IGI Airport News, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली आज भी अलसुबह से घने कोहरे और जहरीली हवा की मोटी चादर में डूबी रही, जिसके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पर उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आसपास के इलाकों द्वारका एक्सप्रेसवे व धौला कुआं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दृश्यता लगभग शून्य स्तर तक गिर गई थी। एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे पर आने-जाने वाली करीब 111 उड़ानें रद कर दी गई हैं वहीं दिल्ली जाने वाली 16 उड़ानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट करना पड़ा है। 111 कैंसिल की गई उड़ानों में 58 प्रस्थान और 60 आगमन यानी आने वाली शामिल हैं।

एएआई ने दी थी संभावित उड़ान देरी की चेतावनी

एएआई ने इससे पहले क्षेत्र में मौजूदा कोहरे के कारण उत्तरी भारत के चुनिंदा हवाई अड्डों पर संभावित उड़ान देरी की चेतावनी देते हुए एक सलाह जारी की थी। अधिकारियों ने एक पोस्ट में यात्रियों को नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से अपनी संबंधित एयरलाइनों के साथ निकट संपर्क में रहने की सलाह दी। उन्होंने यात्रियों से हवाई अड्डे पर आगमन और चेक-इन प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय देकर अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने का भी अनुरोध किया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी यह सलाह

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने भी एयरलाइनों को यात्री सुविधा मानदंडों का पालन करने के लिए एक सलाह जारी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को उनकी उड़ान की स्थिति के बारे में पता हो। मंत्रालय ने कहा, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में उड़ानों को प्रभावित करने वाले मौजूदा कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति के बीच, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सक्रिय रूप से उड़ान की स्थिति की जांच करें, अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें।

यात्री सुविधा मानदंडों का सख्ती से पालन करें एयरलाइन

एयरलाइनों को यात्री सुविधा मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें समय पर उड़ान की जानकारी, देरी से आने वाले यात्रियों के लिए भोजन, रद्द होने की स्थिति में रीबुकिंग या रिफंड, समय पर चेक-इन के बाद बोर्डिंग से इनकार न करना, सामान की सुविधा और त्वरित शिकायत निवारण शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।

घने कोहरे के लिए आरेंज अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने घने कोहरे के लिए आॅरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को अगले कुछ दिन तक बहुत कम दृश्यता और चुनौतीपूर्ण यात्रा स्थितियों की चेतावनी दी गई है। मौसम के अलावा, दिल्ली की हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब कैटेगरी में बनी रही। शहर के लोगों को को बाहरी एक्टिविटीज कम करने की सलाह दी गई है।

